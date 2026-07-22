"Скудный" июнь. Какие дома разрешили строить в Барнауле в первый летний месяц

Девелоперы "тормозят" с выводом на рынок новых проектов

22 июля 2026, 09:16, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Пушкина, 30 / Фото: "Союзгражданпроект"

2026 год пока не богат на новые строительные проекты: с января в Барнауле выдали 13 разрешений на возведение ЖК, из них два — в июне. Так, компания "Союз" запланировала очередной дом в комплексе "Камчатка" и элитный ЖК на ул. Пушкина, 30.

Высотка на окраине

Проект квартала "Камчатка" в Барнауле / Фото: Алексей Квасов

Корпус на ул. Власихинской, 7/1, будет 25-этажным, одноподъездным, в подземном паркинге предусмотрено 99 машино-мест. Аналогичную высотку-близнеца девелопер возводит с начала года. В ней — 211 квартир (46 однокомнатных, 138 двухкомнатных, 4 трехкомнатных и 23 квартиры с четырьмя и более комнатами). Также в доме предусмотрены 139 кладовых. Сдать объект должны в сентябре 2027 года.

Этот корпус станет девятым, который "Союз" строит в "Камчатке". Всего же проект рассчитан на 14 домов (3,1 тыс. квартир и 6 тыс. жителей). Многоэтажки объединены в жилые группы так, чтобы образовалось закрытое дворовое пространство со всей сопутствующей инфраструктурой. Также в ЖК запланированы школа, детсад и поликлиника.

Активная застройка квартала объясняется условиями аренды участка: землю он получил на торгах и ежегодно должен платить 428,7 млн рублей, пока не завершит проект.

ЖК в центре

Проект ЖК на ул. Пушкина, 30 / Фото: "Союзгражданпроект"

Еще один проект застройщика "Союз" — ЖК на ул. Пушкина, 30. Многоэтажка будет состоять из пяти блок-секций и подземной автостоянки, которая пристроена к дому и расположена под дворовой частью участка.

На первом этаже первой блок-секции запроектированы помещения общественного назначения. Также часть первого этажа займут машино-места. Всего их в проекте 221: на цокольном и первом этажах расположено 118, на подземной автостоянке — 63, на земельном участке — 40.

Квартир в доме будет 231, малогабаритных среди них нет — лишь полногабаритные одно-, двух- и трехкомнатные. На территории ЖК запланировано благоустройство: дворовые площадки, зоны отдыха и игр.

Интересно, что от анонса ЖК до его реализации прошло четыре года. Впервые эскизы компания представила в 2022 году. Однако затем проект поставили на паузу: несколько лет девелопер занимался расширением участка и оформлением документов.

Обновленный вариант ЖК, который "подрос" после увеличения участка, показали в мае 2026 года. А уже в июне строительная экспертиза выдала положительное заключение. Согласно разрешению на строительство, завершить ЖК должны до конца 2028 года.