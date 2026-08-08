Сладкий август. В центре Барнаула развернулась большая ярмарка меда
На ярмарке представлено свыше 30 сортов меда
08 августа 2026, 07:00, ИА Амител
На площади Сахарова в Барнауле 3 августа открылась традиционная ярмарка алтайского меда. В этом году она проходит уже в 16-й раз.
Свою продукцию представили пчеловоды более чем из 15 районов региона, сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Горожане могут попробовать и купить свыше 30 видов меда: горный, таежный, луговой, предгорный, дягилевый, донниковый и другие сорта. Есть и мед, собранный с редких краснокнижных растений.
Кроме того, на ярмарке продают пыльцу, пергу, прополис, маточное молочко, забрус, продукты на основе пчелиного подмора, а также медовые напитки.
Некоторые пасечники участвуют в ярмарке с самого первого года. Так, семья Бересневых занимается пчеловодством уже 37 лет. Когда-то хозяйство начиналось всего с трех ульев, а сегодня их около 300.
«В нашем горном меде — более 30 видов растений: чабрец, душица, зверобой, маралий корень. Все дикорастущие и почти все лекарственные. Именно в этой природной палитре и кроется его главная ценность», — рассказал основатель пасеки Сергей Береснев.
Ярмарка работает ежедневно с 10:00 до 18:00 и продлится до 31 августа.
А 14 августа на площади Сахарова пройдет краевой праздник "Медовый Спас на Алтае". В программе — выступления фольклорных коллективов, конкурсы, освящение меда и розыгрыш лотереи "Медовый запас".
10:09:19 29-08-2026
Вот-вот, у этого берсенёва несколько лет брал мёд по 1-2 куботейнера. Как говорится, рано или поздно всё портится. В 24 и 25 годах продал мне такое говнище. Акациевый превратился в сахар, донник закис. Порекомендовал мне сазонову, взял у неё эспарцет, который тоже закис. Сплошной обман на этой ярмарке стал. Мёд могу предъявить.