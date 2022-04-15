«Сноса не допустим»: депутат Ильюченко о том, что будет с «Обью» при новом совладельце

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания намерены не допустить закрытия или сноса спорткомплекса «Обь» в Барнауле после смены одного из собственников. Летом 2021 года 49% акций учреждения приобрела компания «Магистраль», которую связывают с предпринимателем Евгением Ракшиным. Новый совладелец пока не начал вкладывать деньги в развитие «Оби». При этом сам спорткомплекс находится в ужасном состоянии: сыплется штукатурка фасада и протекает крыша. Поскольку контрольный пакет акций объекта находится у государства, оно намерено в любом случае заняться реконструкцией здания даже без поддержки совладельца. Об этом amic.ru рассказала председатель комитета по спорту, культуре и молодёжной политике АКЗС Татьяна Ильюченко.

Почему депутаты АКЗС занялись проблемой «Оби»?

На прошлой неделе спикер АКЗС Александр Романенко дал поручение проверить состояние комплекса «Обь», где базируется четыре краевых ДЮСШ и множество спортивных секций. Кроме плавания здесь обучают баскетболу, художественной гимнастике, борьбе, теннису, а также проходят занятия по шейпингу, бодибилдингу. Ежегодно в «Оби» занимаются спортом более 500 тысяч человек.

По словам Татьяны Ильюченко, состояние единственного олимпийского бассейна в Алтайском крае, у которого в прошлом году сменился совладелец (49% акций спорткомплекса «Обь» у «Крайсовпрофа» приобрела компания «Магистраль» примерно за 50 миллионов рублей, — прим. ред.), «очень печальное».

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На встрече с депутатом АКЗС руководство спортивного учреждения рассказало о множестве своих проблем. Из-за пандемии коронавируса значительно упала посещаемость, поэтому учреждение работает фактически в убыток. Новый же совладелец — компания «Магистраль» — так и не появился в спорткомплексе после покупки акций. Чтобы поддержать «Обь», отметила Ильюченко, за счёт краевого бюджета были увеличены расходы на аренду помещений для краевых спортшкол, которые расположены в комплексе.

«Это только первый шаг. Будем изучать вопрос, как на законодательном уровне поддержать учреждение. „Обь“ — уникальное сооружение для Барнаула с полноценной чашей бассейна на 50 метров, где можно проводить соревнования различного уровня. В Алтайском крае всего два подобных олимпийских бассейна: „Обь“ в Барнауле и „Заря“ — в Бийске. Альтернативы им нет. Нам нужно сохранять спортивную инфраструктуру», — сказала amic.ru Татьяна Ильюченко.

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Как власти края будут развивать комплекс «Обь»?

В ближайшее время за счёт краевого бюджета власти региона намерены провести ремонт крыши гимнастического зала. Строительные материалы на проведение работ уже закуплены. Однако на этом, по мнению депутата АКЗС, останавливаться нельзя. Также необходимо сделать косметический ремонт фасада «Оби», где в последние годы стала сыпаться штукатурка. А это фактически последнее здание в центре города, которое до сих пор не отремонтировано.

Кроме того, краевые власти намерены вкладывать средства в ремонт внутренней части спорткомплекса. Татьяна Ильюченко отметила, что у совладельца «Оби» — компании «Магистраль» — пока нет инициативы по развитию бассейна. Однако ситуация может измениться в конце мая, когда состоится ежегодное собрание акционеров спорткомплекса, где будут присутствовать представители «Магистрали». В любом случае, отметила Татьяна Ильюченко, власти Алтайского края даже без поддержки частного бизнеса намерены в одиночку заниматься развитием уникального спортивного объекта.

«Комплекс уже старенький. Ремонт фасада и крыши — только первая часть по его реконструкции. Так получилось, что „Крайсовпроф“ особо не вкладывался в спорткомплекс. Если новый совладелец намерен развивать бассейн, то он ждёт отдачи в виде прибыли. После собрания акционеров станет понятно о намерениях совладельцев акций комплекса. Сноса не допустим. Этого никто не позволит: необходимо выполнять указ президента по развитию физической культуры и спорта. „Обь“ — уникальный комплекс и построить подобный олимпийский бассейн в другой части Барнаула невозможно. Не припомню случаев, чтобы в последние годы у нас в стране строили 50-метровые бассейны без помощи федерального бюджета. Обычно это происходило там, где проходили универсиады или крупные международные соревнования», — заключила Татьяна Ильюченко.

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Как вообще компания «Магистраль» приобрела спорткомплекс «Обь»?

В конце 2021 года стало известно, что «Крайсовпроф» продал 49% акций учреждения частному бизнесмену. Сначала в СМИ появилась информация, что совладельцем «Оби» якобы стал предприниматель Михаил Дроздов. Однако сам бизнесмен позже в интервью amic.ru опроверг покупку дорогостоящей недвижимости и заявил, что на самом деле совладельцем олимпийского бассейна стал не он, а предприниматель Евгений Ракшин. Если быть ещё более конкретными — компания «Магистраль», занимающаяся организацией стоянок транспортных средств. Директор фирмы Роман Пипуныров, предположительно, имеет отношение ещё к четырём организациям, связанным с компанией «Мария-Ра».

Позже министр спорта региона Алексей Перфильев заявил, что территория комплекса «Обь» в самом центре краевой столицы могла быть интересна инвесторам, чтобы использовать её не по спортивному назначению. Поэтому власти не допустят сноса спорткомплекса ни при каких обстоятельствах.

«Это гарантия того, что спортивный профиль объекта будет сохранён. Вторично, кто и за сколько приобрёл оставшуюся часть акций. Я прекрасно знаю ситуацию изнутри. Уверяю, что мы можем заблокировать любые попытки использовать объект новым инвестором не по спортивному назначению», — говорил amic.ru Алексей Перфильев.