Волейболистки «Алтай-АГАУ» пять раз подряд проиграли в Забайкальском крае. Матчи 3 тура высшей лиги «Б» женского чемпионата России прошли с 13 по 18 декабря в Чите.

Сегодня в заключительной встрече барнаульские волейболистки уступили читинской «Забайкалке» с результатом 0:3. Счет по партиям (16:25, 14:25, 23:25).

Напомним, ранее «Алтай-АГАУ» потерпел поражения от южно-сахалинского «Сахалина», «Олимпа» из Новосибирской области, «Приморочки» из Владивостока, а также иркутского «Локомотива-Ангары».

Барнаульская команда замыкает турнирную таблицу группы «Сибирь» высшей лиги «Б». С начала сезона «Алтай-АГАУ» выиграл лишь один раз в пятнадцати встречах.

Матчи 4 тура пройдут с 17 по 22 января 2023 года в Иркутске.