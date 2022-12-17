Волейболистки «Алтай-АГАУ» снова проиграли в Забайкалье

Волейболистки «Алтай-АГАУ» пока только проигрывают в Забайкальском крае. Третий тур высшей лиги «Б» женского чемпионата России проходит в эти дни в Чите.

Сегодня барнаульские волейболистки потерпели четвёртое поражение подряд. В этот раз — от иркутского «Локомотива-Ангары» с результатом 0:3. Счёт по сетам — 24:26, 17:25, 17:25. Эта неудача стала для барнаульских девушек четвёртой подряд в Чите.

Ранее «Алтай-АГАУ» последовательно уступил «Сахалину», «Олимпу» из Новосибирской области, а также владивостокской «Приморочке». Алтайская команда замыкает турнирную таблицу высшей лиги «Б».

Завтра барнаульским волейболисткам предстоит заключительная игра тура против читинской «Забайкалки».