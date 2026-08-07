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Стало скучно. В Алейске пенсионер украл продукты из магазина и нарвался на штраф

Во время рассмотрения дела мужчина признал вину

07 августа 2026, 15:00, ИА Амител

Продукты в корзине / Фото: amic.ru
Продукты в корзине / Фото: amic.ru

Житель Алейска решил разнообразить пенсионные будни необычным способом и в результате получил административный штраф. Пожилой мужчина намеренно не оплатил часть продуктов в магазине, объяснив позднее свой поступок желанием получить острые ощущения. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Пенсионер пришел в один из городских продуктовых магазинов и набрал товары в покупательскую тележку. На кассе самообслуживания он рассчитался лишь за часть покупок, после чего вышел из торговой точки вместе с неоплаченной продукцией.

«Хищение впоследствии обнаружили. В отношении пенсионера составили административный протокол по части 1 статьи 7.27 КоАП РФ — мелкое хищение», — отметили в ведомстве.

Во время рассмотрения дела мужчина признал вину и объяснил мотив своего поступка. По его словам, на пенсии ему стало скучно, поэтому кражей продуктов он решил добавить в жизнь "адреналина".

Мировой судья признал пенсионера виновным в мелком хищении и назначил ему административный штраф в размере одной тысячи рублей.

Детская обувь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

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