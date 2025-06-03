Такой день. ДТП с опрокидыванием грузовика и травмирование подростка в скейт-парке

Главное за 3 июня

03 июня 2025, 23:30, ИА Амител

Барнаул / Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Утром 3 июня барнаульцы обратили внимание на неприятный запах, который распространился как в городе, так и в пригороде. Особенно сильно он чувствовался в Индустриальном районе, Власихе и центральной части краевой столицы.

Некоторые жители назвали причиной очистные сооружения, однако специалисты водоканала провели проверку и установили, что это не так.

В Барнауле на Лесном тракте произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. На проезжей части перевернулся грузовик, повреждения также получили несколько легковых автомобилей.

"Произошло столкновение автомобилей: Toyota Vitz под управлением женщины 1960 года рождения, Toyota Corolla под управлением мужчины 2001 года рождения и грузовика ЗИЛ под управлением мужчины 1990 года рождения. После столкновения ЗИЛ допустил опрокидывание", – рассказали в Госавтоинспекции.

В Алтайском крае перед судом предстанут девять аферистов, которые под предлогом ремонта окон и розеток обманывали пенсионеров, причем некоторых неоднократно.

"За три с половиной года группой было совершено 117 преступлений в отношении 82 потерпевших, средний возраст которых составляет 81 год, многие из них имеют статус "дети войны". Некоторых пожилых людей злоумышленники обманывали неоднократно", – рассказали в МВД.

Начальника отдела комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подозревают в получении взятки в крупном размере.

По версии следователей, весной 2025 года подозреваемая через посредников получила взятку в размере 200 тысяч рублей от одного из застройщиков города. Средства передали за общее покровительство, в том числе оформление разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капстроительства и лояльное отношение при проверке документов.

Подросток напоролся на руль своего самоката и получил серьезную травму в скейт-парке в "Юбилейном". По одной из версий, падение связано с поврежденной рампой – на тот момент она была огорожена, однако ребята якобы порвали ограждение и стали кататься на опасном элементе. По другой – подросток мог ошибиться при приземлении.

Позже ситуацию прокомментировали в комитете по благоустройству Барнаула.