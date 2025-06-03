Начальника отдела "строительного" комитета Барнаула подозревают во взятке
По версии следователей, один из застройщиков заплатил ей 200 тысяч рублей за общее покровительство
03 июня 2025, 17:00, ИА Амител
Начальника отдела комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере"). По версии следователей, весной 2025 года подозреваемая через посредников получила взятку в размере 200 тысяч рублей от одного из застройщиков города. Средства передали за общее покровительство, в том числе оформление разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капстроительства и лояльное отношение при проверке документов.
Преступление выявлено оперативными сотрудниками ОЭБиПК МВД России по Барнаулу. Уточняется, что подозреваемая в данный момент не задержана. Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства коррупционного преступления.
17:56:42 03-06-2025
Похоже, весь состав администрации надо менять - то покровительство, то взятки, то превышения, то разбазаривание средств - эффективные управленцы, что сказать. Там копни глубже, волосы дыбом встанут от их чудес. Ни совести, ни чести.
18:04:04 03-06-2025
Ну судя по тому как застраивается центр всякого рода многоэтажками... Мы тоже подозреваем что без взяток тут не обходится!...
06:51:29 04-06-2025
Все не нажрутся
12:09:03 04-06-2025
Достойная Кандидатура в общественную палату 🤣
13:01:30 04-06-2025
Жора (12:09:03 04-06-2025) Достойная Кандидатура в общественную палату 🤣... да) представителем губернатора)))
14:06:16 04-06-2025
ФИО ?
15:58:34 04-06-2025
ник (14:06:16 04-06-2025) ФИО ?... Неизвестно))) На сайте Комитета ФИО начальника отдела по строительству отсутствует))) Или подсуетились оперативно или там у них махновщина