Начальника отдела "строительного" комитета Барнаула подозревают во взятке

По версии следователей, один из застройщиков заплатил ей 200 тысяч рублей за общее покровительство

03 июня 2025, 17:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Начальника отдела комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере"). По версии следователей, весной 2025 года подозреваемая через посредников получила взятку в размере 200 тысяч рублей от одного из застройщиков города. Средства передали за общее покровительство, в том числе оформление разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капстроительства и лояльное отношение при проверке документов.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками ОЭБиПК МВД России по Барнаулу. Уточняется, что подозреваемая в данный момент не задержана. Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства коррупционного преступления.