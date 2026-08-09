Такой день. Рухнувшая с потолка штукатурка и уголовный срок за хейт "Колобка"

О главных событиях на Алтае за 9 августа

09 августа 2026, 23:38, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жительница дома на проспекте Строителей в Барнауле едва не пострадала из-за обрушения штукатурки с потолка. Женщина находилась в комнате, когда часть покрытия внезапно упала рядом со столом, сообщают "Вести Алтай". Во время происшествия хозяйка успела отойти в сторону, поэтому обошлось без травм. После обвала на потолке образовался крупный участок с полностью отсутствующей штукатуркой.

ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошло 8 августа на Павловском тракте в Барнауле. В результате столкновения водитель байка получил травмы и был доставлен в больницу.

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