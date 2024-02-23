Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем защитника Отечества

Политики пожелали мужчинам здоровья, сил и поддержки

23 февраля 2024, 08:12, ИА Амител

Александр Романенко и Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовано на сайте регионального правительства.

"В День защитника Отечества мы отдаем дань уважения гражданам, принимавшим и принимающим участие в защите Родины. Мы чествуем военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Вооруженных сил", – отметили Томенко и Романенко.

Политики указали, что люди всегда будут помнить тех, кто спас страну от фашизма, выполнял интернациональный долг в Афганистане и защищал интересы родины в локальных конфликтах, а также выразили "особые слова уважения, благодарности и поддержки" участникам СВО, в рядах которых есть и жители Алтайского края.

Напоследок Томенко и Романенко пожелали защитникам Отечества крепкого здоровья, сил и поддержки со стороны родных и близких.