Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем защитника Отечества
Политики пожелали мужчинам здоровья, сил и поддержки
23 февраля 2024, 08:12, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовано на сайте регионального правительства.
"В День защитника Отечества мы отдаем дань уважения гражданам, принимавшим и принимающим участие в защите Родины. Мы чествуем военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Вооруженных сил", – отметили Томенко и Романенко.
Политики указали, что люди всегда будут помнить тех, кто спас страну от фашизма, выполнял интернациональный долг в Афганистане и защищал интересы родины в локальных конфликтах, а также выразили "особые слова уважения, благодарности и поддержки" участникам СВО, в рядах которых есть и жители Алтайского края.
Напоследок Томенко и Романенко пожелали защитникам Отечества крепкого здоровья, сил и поддержки со стороны родных и близких.
11:45:36 23-02-2024
А можно жить по Божески - без воин и жертв?