Треть жителей Алтайского края намерены отправиться в путешествие во время отпуска
При этом большинство будут путешествовать по самому Алтайскому краю
31 июля 2026, 15:05, ИА Амител
В Алтайском крае 33% трудоустроенных жителей, у которых остались неиспользованные дни отпуска, намерены отправиться в путешествие, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
«При этом самыми интересными направлениями для путешествия по России в ближайшем отпуске опрошенные жители Алтайского края назвали сам Алтайский край (33%), Санкт-Петербург (16%), Краснодарский край, Республику Алтай (по 8%) и Республику Крым (6%)», — говорится в исследовании.
Среди заграничных направлений лидируют Абхазия (18%), Таиланд (12%), Турция и Беларусь (по 10%).
В целом за границей намерены отдохнуть 14% опрошенных. Такой отпуск наиболее популярен среди представителей сфер маркетинга и PR (40%), закупок (33%) и представителей высшего и среднего менеджмента (27%).
Чаще других путешествия внутри страны (20%) выбирают сотрудники сферы безопасности (50%), юристы (43%) и HR-специалисты (39%).
Остальные планируют провести отпуск, не уезжая в путешествие:
- 19% жителей Алтайского края будут заниматься бытом и ремонтом;
- 16% проведут это время на даче;
- 14% — в походах и на пикниках;
- 7% настроены на "ленивый" отдых дома за просмотром фильмов, сериалов и чтением книг;
- 6% хотят в период отпуска взять подработку.
«55% работающих жителей Алтайского края пока не успели полностью израсходовать положенный отпуск: у 14% в запасе остается более 28 дней отдыха, у 22% — от 14 до 28 дней, а еще у 18% — от 7 до 14 дней. Лишь 10% респондентов сообщили, что у них осталось не более недели отпускных дней», — выяснили аналитики.
Больше всего сотрудников, у которых накопилось свыше двух недель отпуска, трудятся в сферах:
- информационные технологии (62%);
- закупки (60%);
- управление персоналом и тренинги, медицина и фармацевтика, а также высший и средний менеджмент (по 57%);
- добыча сырья (34%);
- медицина и фармацевтика (27%).
Большую часть отпуска уже успели использовать:
- представители автомобильного бизнеса (32%);
- розничной торговли (31%);
- маркетинга и PR (29%).
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края "перегорели" больше всех в России и исчерпали отпуск еще до начала лета.
15:25:45 31-07-2026
"большинство будут путешествовать по самому Алтайскому краю" - да, да, без бензина они много напутешествуют.
Вообще внутренний туризм часто описывали в романах - герой шел просёлками, выбирая безлунные ночи. Избегал людных мест и райцентров, лая собак. Днём спал в стогу.
15:38:00 31-07-2026
Гость (15:25:45 31-07-2026) "большинство будут путешествовать по самому Алтайскому краю"... в Белокуриху наверное все поедут или на Чарыш в предгорья
23:04:23 31-07-2026
Гость (15:38:00 31-07-2026) в Белокуриху наверное все поедут или на Чарыш в предгорья... Да нет до дачи раком постоять что бы зимой с голоду не сдохнуть, толи еще будет.