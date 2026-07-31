Треть жителей Алтайского края намерены отправиться в путешествие во время отпуска

При этом большинство будут путешествовать по самому Алтайскому краю

31 июля 2026, 15:05, ИА Амител

Семья собирается в путешествие / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае 33% трудоустроенных жителей, у которых остались неиспользованные дни отпуска, намерены отправиться в путешествие, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

«При этом самыми интересными направлениями для путешествия по России в ближайшем отпуске опрошенные жители Алтайского края назвали сам Алтайский край (33%), Санкт-Петербург (16%), Краснодарский край, Республику Алтай (по 8%) и Республику Крым (6%)», — говорится в исследовании.

Среди заграничных направлений лидируют Абхазия (18%), Таиланд (12%), Турция и Беларусь (по 10%).

В целом за границей намерены отдохнуть 14% опрошенных. Такой отпуск наиболее популярен среди представителей сфер маркетинга и PR (40%), закупок (33%) и представителей высшего и среднего менеджмента (27%).

Чаще других путешествия внутри страны (20%) выбирают сотрудники сферы безопасности (50%), юристы (43%) и HR-специалисты (39%).

Остальные планируют провести отпуск, не уезжая в путешествие:

19% жителей Алтайского края будут заниматься бытом и ремонтом;

16% проведут это время на даче;

14% — в походах и на пикниках;

7% настроены на "ленивый" отдых дома за просмотром фильмов, сериалов и чтением книг;

6% хотят в период отпуска взять подработку.

«55% работающих жителей Алтайского края пока не успели полностью израсходовать положенный отпуск: у 14% в запасе остается более 28 дней отдыха, у 22% — от 14 до 28 дней, а еще у 18% — от 7 до 14 дней. Лишь 10% респондентов сообщили, что у них осталось не более недели отпускных дней», — выяснили аналитики.

Больше всего сотрудников, у которых накопилось свыше двух недель отпуска, трудятся в сферах:

информационные технологии (62%);

закупки (60%);

управление персоналом и тренинги, медицина и фармацевтика, а также высший и средний менеджмент (по 57%);

добыча сырья (34%);

медицина и фармацевтика (27%).

Большую часть отпуска уже успели использовать:

представители автомобильного бизнеса (32%);

розничной торговли (31%);

маркетинга и PR (29%).

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края "перегорели" больше всех в России и исчерпали отпуск еще до начала лета.