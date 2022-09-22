Финляндия введёт полный запрет на въезд в страну для россиян

Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для россиян, заявил глава МИД Пекка Хаависто на Генассамблее ООН.

«Мы начали подготовку решения, как можно ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток. Включая новый закон, который будет подготовлен очень быстро, или интерпретацию существующих правил», — цитирует его РИА Новости.

Министр также отметил, что Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян с шенгенскими визами.

19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами других государств ЕС.