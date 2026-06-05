Открытие запланировано на вторую половину июня

05 июня 2026, 16:38, ИА Амител

Пляж на острове Помазкин / Фото: администрация Центрального района

Подрядная организация приступила к активной подготовке городского пляжа на острове Помазкин к предстоящему купальному сезону, сообщает администрация Центрального района города Барнаула.

«На текущий момент на территории пляжа ведутся комплексные работы. Основной этап — планировка песчаной зоны для создания ровной и безопасной поверхности. В ближайшее время приступят к расчистке береговой линии от мусора и древесного сора», — говорится в сообщении.

Открытие пляжа для посетителей станет возможным только после получения положительных результатов лабораторных проб воды и песка, взятых специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. При благоприятных результатах анализов официальное открытие пляжа запланировано на вторую половину июня.

В рамках обеспечения санитарной безопасности запланированы следующие мероприятия:

дезинфекция туалетов и лежаков;

акарицидная (противоклещевая) и инсектицидная обработка территории от комаров.

Для удобства посетителей на пляже будут установлены контейнеры для сбора бытовых отходов. Безопасность отдыхающих обеспечит дежурство спасателей на воде.

До официального открытия доступ на территорию городского пляжа небезопасен. На территории пляжа установлены знаки "Купаться запрещено".