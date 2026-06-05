Городской пляж на острове Помазкин в Барнауле готовят к открытию
Открытие запланировано на вторую половину июня
05 июня 2026, 16:38, ИА Амител
Подрядная организация приступила к активной подготовке городского пляжа на острове Помазкин к предстоящему купальному сезону, сообщает администрация Центрального района города Барнаула.
«На текущий момент на территории пляжа ведутся комплексные работы. Основной этап — планировка песчаной зоны для создания ровной и безопасной поверхности. В ближайшее время приступят к расчистке береговой линии от мусора и древесного сора», — говорится в сообщении.
Открытие пляжа для посетителей станет возможным только после получения положительных результатов лабораторных проб воды и песка, взятых специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. При благоприятных результатах анализов официальное открытие пляжа запланировано на вторую половину июня.
В рамках обеспечения санитарной безопасности запланированы следующие мероприятия:
- дезинфекция туалетов и лежаков;
- акарицидная (противоклещевая) и инсектицидная обработка территории от комаров.
Для удобства посетителей на пляже будут установлены контейнеры для сбора бытовых отходов. Безопасность отдыхающих обеспечит дежурство спасателей на воде.
До официального открытия доступ на территорию городского пляжа небезопасен. На территории пляжа установлены знаки "Купаться запрещено".
16:46:22 05-06-2026
Каждый год цирк. А раньше нельзя готовиться к открытию.
16:01:13 06-06-2026
Гость (16:46:22 05-06-2026) Каждый год цирк. А раньше нельзя готовиться к открытию. ... В декабре?
14:06:35 07-06-2026
Гость (16:46:22 05-06-2026) Каждый год цирк. А раньше нельзя готовиться к открытию. ... Кто тогда на платные пляжи ходить будет?
16:59:11 05-06-2026
Ну-ну, аккурат и коренная подойдет и все занесет илом и буреломом.
18:46:09 05-06-2026
дада... в сезон дождей как раз,через неделю закрыть так как осень близко
21:46:25 05-06-2026
Брюшко беленькое, спинка черная - сибиряк
19:11:24 07-06-2026
при благоприятных результатах анализов официальное открытие пляжа запланировано на вторую половину июня. А почему не в сентябре? Надо штрафовать таких подрядчиков за срыв купального сезона. Т.к. в июле русло пересохнет и ее вброд переходить можно - какое это удовольствие купаться по пояс!
И увольнять в администрации города тех, кто отвечает за городской пляж. Т.к. ситуация повторяется из года в год, а люди гибнут , купаясь в неположенных местах.
09:24:05 08-06-2026
Запрещено законом движение строительной техники в водоохранной зоне, необходимо дорожные плиты укладывать и только по ним ездить. Бестолочи!!!
15:09:58 08-06-2026
Я уже купался вчера 7 июня на городском пляже.Впервые поставили бочку кваса.Кстати,появилась новая достопремичательность-посреди пляжа стоит старое пианино