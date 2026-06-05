НОВОСТИОбщество

Городской пляж на острове Помазкин в Барнауле готовят к открытию

Открытие запланировано на вторую половину июня

05 июня 2026, 16:38, ИА Амител

Пляж на острове Помазкин / Фото: администрация Центрального района

Подрядная организация приступила к активной подготовке городского пляжа на острове Помазкин к предстоящему купальному сезону, сообщает администрация Центрального района города Барнаула.

«На текущий момент на территории пляжа ведутся комплексные работы. Основной этап — планировка песчаной зоны для создания ровной и безопасной поверхности. В ближайшее время приступят к расчистке береговой линии от мусора и древесного сора», — говорится в сообщении.

Открытие пляжа для посетителей станет возможным только после получения положительных результатов лабораторных проб воды и песка, взятых специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. При благоприятных результатах анализов официальное открытие пляжа запланировано на вторую половину июня.

В рамках обеспечения санитарной безопасности запланированы следующие мероприятия:

  • дезинфекция туалетов и лежаков;
  • акарицидная (противоклещевая) и инсектицидная обработка территории от комаров.

Для удобства посетителей на пляже будут установлены контейнеры для сбора бытовых отходов. Безопасность отдыхающих обеспечит дежурство спасателей на воде.

До официального открытия доступ на территорию городского пляжа небезопасен. На территории пляжа установлены знаки "Купаться запрещено".

Барнаульцы загорают 27 мая / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Первый загар. Барнаульцы ловят "жаркое солнышко" на набережной Оби

Самые смелые расположились на берегу и активно синтезируют витамин D
НОВОСТИОбщество
Барнаул пляж
       

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

16:46:22 05-06-2026

Каждый год цирк. А раньше нельзя готовиться к открытию.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:13 06-06-2026

Гость (16:46:22 05-06-2026) Каждый год цирк. А раньше нельзя готовиться к открытию. ... В декабре?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:35 07-06-2026

Гость (16:46:22 05-06-2026) Каждый год цирк. А раньше нельзя готовиться к открытию. ... Кто тогда на платные пляжи ходить будет?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:11 05-06-2026

Ну-ну, аккурат и коренная подойдет и все занесет илом и буреломом.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:46:09 05-06-2026

дада... в сезон дождей как раз,через неделю закрыть так как осень близко

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

21:46:25 05-06-2026

Брюшко беленькое, спинка черная - сибиряк

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:11:24 07-06-2026

при благоприятных результатах анализов официальное открытие пляжа запланировано на вторую половину июня. А почему не в сентябре? Надо штрафовать таких подрядчиков за срыв купального сезона. Т.к. в июле русло пересохнет и ее вброд переходить можно - какое это удовольствие купаться по пояс!
И увольнять в администрации города тех, кто отвечает за городской пляж. Т.к. ситуация повторяется из года в год, а люди гибнут , купаясь в неположенных местах.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:05 08-06-2026

Запрещено законом движение строительной техники в водоохранной зоне, необходимо дорожные плиты укладывать и только по ним ездить. Бестолочи!!!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

15:09:58 08-06-2026

Я уже купался вчера 7 июня на городском пляже.Впервые поставили бочку кваса.Кстати,появилась новая достопремичательность-посреди пляжа стоит старое пианино

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров