Массовые выступления начались во Франции в середине сентября

31 октября 2026, 15:36, ИА Амител

Франция / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Париже 31 октября временно прекратят работу 40 станций метро на фоне ожидающихся массовых протестов. Ограничения затронут в том числе центральную часть французской столицы, где запланированы демонстрации. Об этом сообщило транспортное управление Парижа RATP, пишет РИА Новости.

Часть станций уже закрыта для пассажиров, остальные перестанут работать в течение субботы. Решение принято по распоряжению полицейской префектуры для обеспечения общественной безопасности.

"По требованию префектуры полиции и в целях безопасности станции закроются в субботу," — говорится в релизе.

Новые демонстрации станут третьими крупными субботними акциями подряд. Присоединиться к протестам французов призвали профсоюзные объединения и представители движения "желтых жилетов".

Массовые выступления начались во Франции в середине сентября. Первыми на улицы вышли школьники и студенты из пригородов Парижа, потребовавшие улучшения условий обучения. Позднее к протестам присоединились граждане, недовольные ростом цен. Постепенно акции распространились на другие регионы страны.

Наиболее масштабные беспорядки произошли 17 октября. По официальным сведениям, общенациональная демонстрация собрала около 550 тысяч участников. Протесты сопровождались разграблением магазинов, повреждением витрин, поджогами и столкновениями с правоохранителями.

Во время акций в минувшие выходные полиция задержала более 1,3 тысячи человек. По информации французского МВД, ранения получили свыше 50 сотрудников правоохранительных органов.

На фоне обострения обстановки министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес признал, что ситуация вышла из-под контроля, и заявил о готовности уйти в отставку. Однако президент Эммануэль Макрон ее не принял.

При этом французский лидер считает, что происходящие события пока не требуют введения чрезвычайного положения.