В Барнауле продают трехуровневую квартиру с домашним кинотеатром за 32 млн рублей

Наружные стены здания выполнены из кирпича толщиной 60 сантиметров

03 августа 2026, 09:04, ИА Амител

Фото: avito.ru

В Барнауле выставили на продажу трехуровневую квартиру площадью 204 квадратных метра. За жилье в клубном доме на проспекте Социалистическом, 38, владелец просит 32 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте "Авито".

Квартира занимает верхние этажи здания. В ней расположены шесть комнат, кухня, два санузла, две гардеробные, кладовая, просторная гостиная с домашним кинотеатром и французский балкон. Внутри выполнен дизайнерский ремонт, установлены теплые полы, биокамин, система терморегулирования, встроенная мебель и бытовая техника. Высота потолков в отдельных помещениях достигает шести метров.

Среди особенностей объекта продавец указывает мансарду, купол и бельведер, расположенные в центральной части квартиры, а также несколько встроенных помещений для хранения.

Сам дом относится к категории клубных. Для жильцов предусмотрены закрытая территория, парковка, консьерж, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, колясочная и просторные подъезды.