В Барнауле продают трехуровневую квартиру с домашним кинотеатром за 32 млн рублей
Наружные стены здания выполнены из кирпича толщиной 60 сантиметров
03 августа 2026, 09:04, ИА Амител
В Барнауле выставили на продажу трехуровневую квартиру площадью 204 квадратных метра. За жилье в клубном доме на проспекте Социалистическом, 38, владелец просит 32 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте "Авито".
Квартира занимает верхние этажи здания. В ней расположены шесть комнат, кухня, два санузла, две гардеробные, кладовая, просторная гостиная с домашним кинотеатром и французский балкон. Внутри выполнен дизайнерский ремонт, установлены теплые полы, биокамин, система терморегулирования, встроенная мебель и бытовая техника. Высота потолков в отдельных помещениях достигает шести метров.
Среди особенностей объекта продавец указывает мансарду, купол и бельведер, расположенные в центральной части квартиры, а также несколько встроенных помещений для хранения.
Сам дом относится к категории клубных. Для жильцов предусмотрены закрытая территория, парковка, консьерж, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, колясочная и просторные подъезды.
09:18:03 03-08-2026
толь фотограф, толь хозяин - видимо тупни оба такую рекламульку сбодяжить.
сумбур навал безвкусица.
09:49:46 03-08-2026
Мусик (09:18:03 03-08-2026) толь фотограф, толь хозяин - видимо тупни оба такую рекламул... это похоже на вырезку из глянцевого журнала ...
09:56:56 03-08-2026
Мусик (09:18:03 03-08-2026) толь фотограф, толь хозяин - видимо тупни оба такую рекламул...
Они считают, что достаточно скинули за эту безвкусицу. Но 400000 бакинских рублей за 200 квадрат в столице мира - это перебор минимум в 4 раза.
10:28:10 03-08-2026
Гость (09:56:56 03-08-2026) Они считают, что достаточно скинули за эту безвкусицу. ... ну, на соце 100 тыщ за квадрат вы тоже губу-то раскатали.
10:24:55 03-08-2026
Если туалет не на третьем этаже скорей всего со второго месяца проживания там бывают раз в год.
10:32:50 03-08-2026
на мой взгляд: избыточная площадь и высокая стоимость владения.
в те времена, на материалах не экономили, как говорят - на века делали.
10:36:15 03-08-2026
Ромалэ купят. Их стиль.
10:48:34 03-08-2026
Гость (10:36:15 03-08-2026) Ромалэ купят. Их стиль. ...
Не... Позолоты мало. И унитаз не золотой. Это стиль годов так 2010-2015. Видимо, тогда и ремонт делался.
10:52:17 03-08-2026
замучаешься по 3-м уровням бегать...
11:44:24 03-08-2026
Если бы у меня было 32 миллиона, то последнее, на что я бы решил их потратить, это квартира в Барнауле )
14:53:51 03-08-2026
Гость (11:44:24 03-08-2026) Если бы у меня было 32 миллиона, то последнее, на что я бы р... ну правильно купил бы дом в Алтайке, так?
11:50:37 03-08-2026
Зачем фотают внутренне убранство?
Кому из богатых людей нужен чужой ремонт, мебель и прочий хлам?
14:00:18 03-08-2026
от собственника есть согласие на продажу ?
вот лежит на первом фото под столиком. недоволен
14:04:29 03-08-2026
а неплохо, и даже уютно что редкость в наше время
дизайнер был спец и таки сумел сделать из бетонной коробки конфетку
да это стоит 36 лямов
16:59:28 03-08-2026
Биокамин в объявлении - это что? Какашками топить?