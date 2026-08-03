НОВОСТИНедвижимость

В Барнауле продают трехуровневую квартиру с домашним кинотеатром за 32 млн рублей

Наружные стены здания выполнены из кирпича толщиной 60 сантиметров

03 августа 2026, 09:04, ИА Амител

Фото: avito.ru

В Барнауле выставили на продажу трехуровневую квартиру площадью 204 квадратных метра. За жилье в клубном доме на проспекте Социалистическом, 38, владелец просит 32 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте "Авито".

Квартира занимает верхние этажи здания. В ней расположены шесть комнат, кухня, два санузла, две гардеробные, кладовая, просторная гостиная с домашним кинотеатром и французский балкон. Внутри выполнен дизайнерский ремонт, установлены теплые полы, биокамин, система терморегулирования, встроенная мебель и бытовая техника. Высота потолков в отдельных помещениях достигает шести метров.

Среди особенностей объекта продавец указывает мансарду, купол и бельведер, расположенные в центральной части квартиры, а также несколько встроенных помещений для хранения.

Сам дом относится к категории клубных. Для жильцов предусмотрены закрытая территория, парковка, консьерж, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, колясочная и просторные подъезды.

Барнаул недвижимость квартира
       

Комментарии 15

Avatar Picture
Мусик

09:18:03 03-08-2026

толь фотограф, толь хозяин - видимо тупни оба такую рекламульку сбодяжить.
сумбур навал безвкусица.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

09:49:46 03-08-2026

Мусик (09:18:03 03-08-2026) толь фотограф, толь хозяин - видимо тупни оба такую рекламул... это похоже на вырезку из глянцевого журнала ...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:56 03-08-2026

Мусик (09:18:03 03-08-2026) толь фотограф, толь хозяин - видимо тупни оба такую рекламул...
Они считают, что достаточно скинули за эту безвкусицу. Но 400000 бакинских рублей за 200 квадрат в столице мира - это перебор минимум в 4 раза.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:28:10 03-08-2026

Гость (09:56:56 03-08-2026) Они считают, что достаточно скинули за эту безвкусицу. ... ну, на соце 100 тыщ за квадрат вы тоже губу-то раскатали.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:55 03-08-2026

Если туалет не на третьем этаже скорей всего со второго месяца проживания там бывают раз в год.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Трагати

10:32:50 03-08-2026

на мой взгляд: избыточная площадь и высокая стоимость владения.
в те времена, на материалах не экономили, как говорят - на века делали.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:15 03-08-2026

Ромалэ купят. Их стиль.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:34 03-08-2026

Гость (10:36:15 03-08-2026) Ромалэ купят. Их стиль. ...
Не... Позолоты мало. И унитаз не золотой. Это стиль годов так 2010-2015. Видимо, тогда и ремонт делался.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бгг

10:52:17 03-08-2026

замучаешься по 3-м уровням бегать...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:24 03-08-2026

Если бы у меня было 32 миллиона, то последнее, на что я бы решил их потратить, это квартира в Барнауле )

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:51 03-08-2026

Гость (11:44:24 03-08-2026) Если бы у меня было 32 миллиона, то последнее, на что я бы р... ну правильно купил бы дом в Алтайке, так?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:37 03-08-2026

Зачем фотают внутренне убранство?
Кому из богатых людей нужен чужой ремонт, мебель и прочий хлам?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:18 03-08-2026

от собственника есть согласие на продажу ?
вот лежит на первом фото под столиком. недоволен

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мэтр

14:04:29 03-08-2026

а неплохо, и даже уютно что редкость в наше время
дизайнер был спец и таки сумел сделать из бетонной коробки конфетку
да это стоит 36 лямов

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Диду

16:59:28 03-08-2026

Биокамин в объявлении - это что? Какашками топить?

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров