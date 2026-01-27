В Барнауле раньше срока ликвидировали коммунальную аварию в переулке Ядринцева

Изначально предполагалось, что в некоторых жилых домах города холодной воды не будет до самого вечера

27 января 2026, 16:19, ИА Амител

Коммунальная авария / Фото: @rvk_brn

Аварийная ситуация на водопроводе в переулке Ядринцева в Барнауле успешно ликвидирована – водоснабжение полностью восстановлено. Об этом сообщил "Росводоканал Барнаул".

В настоящее время ремонтные бригады занимаются завершающим этапом работ, ведется засыпка котлована. После этого движение по переулку вновь откроют для транспорта и пешеходов.

Ранее ресурсоснабжающая компания информировала о повреждении водопровода и временном отключили холодного водоснабжения в переулке Ядринцева. Авария произошла у дома № 135.

На время проведения ремонтных работ без холодной воды остались несколько домов. Предполагалось, что аварию устранят в этот же день к 20:30.



