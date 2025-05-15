В Барнауле выступят "Уральские пельмени" с новыми приключениями любимых героев
Артисты исполнят новые номера, еще не показанные в телеэфире
15 мая 2025, 17:45, ИА Амител
В Барнауле 23 октября 2025 года в ДК "Мотор" выступят "Уральские пельмени" с программой, включающей новые номера, еще не показанные в телеэфире.
"Зрителям гастрольных концертов "Лучшее" не приходится ждать телепремьер, ведь артисты привозят исключительно новые номера. Поклонники шоу увидят новые серии о приключениях любимых героев, эксклюзивы, которые не выйдут на телевидении и, конечно, фирменные интерактивы", – говорится в анонсе.
В гастрольном туре участвуют: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана.
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Новые номера...!?
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А где Постовалов?