Барнаульцы смогут погрузиться в волшебный мир Гарри Поттера вместе с камерным оркестром

Программу сопровождает диктор Всеволод Кузнецов – официальный голос Волан-де-Морта

30 апреля 2025, 17:15, ИА Амител

В Барнауле 18 октября 2025 года в ДК "Мотор" выступит камерный оркестр Sonorus, который погрузит в волшебный мир Гарри Поттера. Зрителей ждет новая концертная программа с обновленными декорациями и свежим звучанием.

"Камерный оркестр Sonorus – это не просто коллектив, это настоящая лаборатория талантов Московской консерватории, где юные виртуозы воссоздают атмосферу грандиозных симфонических оркестров. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых инструментов позволят вам вновь почувствовать магию звучания, перенесшую вас в мир волшебства", – говорится в анонсе.

Программу сопровождает диктор Всеволод Кузнецов – официальный голос Волан-де-Морта, Ведьмака, Брэда Питта, Киану Ривза, Тома Круза и многих других культовых персонажей кино и игр. Его глубокий, выразительный голос создаст неповторимый антураж настоящего волшебного вечера.