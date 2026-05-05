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В Госдуме заявили, что Россия применит "Орешник" в случае удара по Параду Победы

Депутат подчеркнул, что в последние дни Киев всячески пытается сорвать праздничные торжества

05 мая 2026, 15:12, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Россия может использовать "Орешник" для удара по Киеву в случае срыва празднования Дня Победы в Москве, заявил aif.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил нанести удар беспилотниками по параду в Москве. Такое заявление он сделал в Армении, куда приехал на открытие саммита европейского политического сообщества.

Как отметил Колесник, в случае попыток сорвать празднование Минобороны могут "использовать все, что угодно", включая "Орешник":

«Удар будет нанесен без всякого сомнения, если Зеленский попытается сорвать нам празднование Дня Победы».

Депутат подчеркнул, что в последние дни Киев всячески пытается сорвать парад, чтобы люди не пришли на праздник:

«Основная задача у врага - раскачать и запугать людей. Это основная цель террористического режима».

Напомним, в январе Минобороны заявило о нанесении массированного удара по объектам на территории Украины с применением новых средств поражения, в том числе использовался "Орешник".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в случае массированного применения ракет мощь удара "Орешника" будет сопоставима с применением ядерного оружия.

СВО День Победы украина
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Комментарии 8

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Гость

15:19:23 05-05-2026

То есть, до этого причин к его применению не было?

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Гость

15:27:57 05-05-2026

Специально до 9 мая держали?

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Гость

16:07:08 05-05-2026

А может и не применит?! Мы же до сих пор соблюдаем не понять чего, что все уже давно нарушили ведя в мире боевые действия.

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Гость

21:33:29 05-05-2026

Военный конфликт - а мы не будем в вас стрелять - у нас праздник. Есть ракеты - не стреляем, но показываем. - Красивое... Мы поразили все цели в энергоструктуре, но электричество стабильно подается. Мы поражаем транспортные узлы, но техника, оружие, наемники стабильно поставляются. Или это неудобные вопросы?

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Гость

09:42:55 06-05-2026

Гость (21:33:29 05-05-2026) Военный конфликт - а мы не будем в вас стрелять - у нас праз... Есть ракеты --- ну вот в этом и вопрос. Есть две ракеты? Или даже 5? И каждая по цене 10 тысяч дронов? Тогда это считай их нет

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Гость

09:44:55 06-05-2026

а может ударить накануне 9 мая, чтобы наверняка обезоружить врага и провести праздник спокойно, без ожидания "прилетит или не прилетит?" Принять так сказать превентивные меры

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Гость

10:29:32 06-05-2026

Гость (09:44:55 06-05-2026) а может ударить накануне 9 мая, чтобы наверняка обезоружить ...
А есть чем?

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Гость

10:40:37 06-05-2026

Гость (10:29:32 06-05-2026) А есть чем?... Может ЯО? Из Лондона впрягутся в ядерку, им это надо?

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