В Госдуме заявили, что Россия применит "Орешник" в случае удара по Параду Победы
Депутат подчеркнул, что в последние дни Киев всячески пытается сорвать праздничные торжества
05 мая 2026, 15:12, ИА Амител
Россия может использовать "Орешник" для удара по Киеву в случае срыва празднования Дня Победы в Москве, заявил aif.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Ранее Владимир Зеленский пригрозил нанести удар беспилотниками по параду в Москве. Такое заявление он сделал в Армении, куда приехал на открытие саммита европейского политического сообщества.
Как отметил Колесник, в случае попыток сорвать празднование Минобороны могут "использовать все, что угодно", включая "Орешник":
«Удар будет нанесен без всякого сомнения, если Зеленский попытается сорвать нам празднование Дня Победы».
Депутат подчеркнул, что в последние дни Киев всячески пытается сорвать парад, чтобы люди не пришли на праздник:
«Основная задача у врага - раскачать и запугать людей. Это основная цель террористического режима».
Напомним, в январе Минобороны заявило о нанесении массированного удара по объектам на территории Украины с применением новых средств поражения, в том числе использовался "Орешник".
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в случае массированного применения ракет мощь удара "Орешника" будет сопоставима с применением ядерного оружия.
15:19:23 05-05-2026
То есть, до этого причин к его применению не было?
15:27:57 05-05-2026
Специально до 9 мая держали?
16:07:08 05-05-2026
А может и не применит?! Мы же до сих пор соблюдаем не понять чего, что все уже давно нарушили ведя в мире боевые действия.
21:33:29 05-05-2026
Военный конфликт - а мы не будем в вас стрелять - у нас праздник. Есть ракеты - не стреляем, но показываем. - Красивое... Мы поразили все цели в энергоструктуре, но электричество стабильно подается. Мы поражаем транспортные узлы, но техника, оружие, наемники стабильно поставляются. Или это неудобные вопросы?
09:42:55 06-05-2026
Гость (21:33:29 05-05-2026) Военный конфликт - а мы не будем в вас стрелять - у нас праз... Есть ракеты --- ну вот в этом и вопрос. Есть две ракеты? Или даже 5? И каждая по цене 10 тысяч дронов? Тогда это считай их нет
09:44:55 06-05-2026
а может ударить накануне 9 мая, чтобы наверняка обезоружить врага и провести праздник спокойно, без ожидания "прилетит или не прилетит?" Принять так сказать превентивные меры
10:29:32 06-05-2026
Гость (09:44:55 06-05-2026) а может ударить накануне 9 мая, чтобы наверняка обезоружить ...
А есть чем?
10:40:37 06-05-2026
Гость (10:29:32 06-05-2026) А есть чем?... Может ЯО? Из Лондона впрягутся в ядерку, им это надо?