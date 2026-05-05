В Госдуме заявили, что Россия применит "Орешник" в случае удара по Параду Победы

Депутат подчеркнул, что в последние дни Киев всячески пытается сорвать праздничные торжества

05 мая 2026, 15:12, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Россия может использовать "Орешник" для удара по Киеву в случае срыва празднования Дня Победы в Москве, заявил aif.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил нанести удар беспилотниками по параду в Москве. Такое заявление он сделал в Армении, куда приехал на открытие саммита европейского политического сообщества.

Как отметил Колесник, в случае попыток сорвать празднование Минобороны могут "использовать все, что угодно", включая "Орешник":

«Удар будет нанесен без всякого сомнения, если Зеленский попытается сорвать нам празднование Дня Победы».

Депутат подчеркнул, что в последние дни Киев всячески пытается сорвать парад, чтобы люди не пришли на праздник:

«Основная задача у врага - раскачать и запугать людей. Это основная цель террористического режима».

Напомним, в январе Минобороны заявило о нанесении массированного удара по объектам на территории Украины с применением новых средств поражения, в том числе использовался "Орешник".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в случае массированного применения ракет мощь удара "Орешника" будет сопоставима с применением ядерного оружия.