Рябков: У РФ есть новейшее вооружение, помимо "Орешника"

Он отметил, что Москва времени не теряла

10 августа 2025, 22:13, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
У России есть и другое новейшее вооружение, помимо "Орешника". Как сообщает "РГ", об этом он рассказал на телеканале "Россия 1" во время общения с телеведущей Ольгой Скабеевой. 

У Рябкова спросили, есть ли у России что-то "из неназванного". 

«Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть», – сказал дипломат.

Также Рябков добавил, что Москва "времени не теряла".

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что первый серийный ракетный комплекс "Орешник" произведен. Ракеты уже поступили в войска, а в Белоруссии выбрали место для размещения комплекса. "Орешник" появится на белорусской территории до конца 2025 года.

Комментарии 5

Олег

22:18:33 10-08-2025

Кто это Рябков? Ни имени, ни должности.

Гость

22:34:30 10-08-2025

Но использовать его как и орешник мы не будем. По-тому что

Гость

07:14:33 11-08-2025

Был мультик в котором ракета летает, как бешеная много дней, а может и годами.

Гость

08:59:11 11-08-2025

Сейчас и про орешник то уже давно сомневаются

Гость

09:33:03 11-08-2025

От куда Рябкову знать о такой секретной информации? По-моему это не его вотчина.

