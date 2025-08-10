Рябков: У РФ есть новейшее вооружение, помимо "Орешника"

Он отметил, что Москва времени не теряла

10 августа 2025, 22:13, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

У России есть и другое новейшее вооружение, помимо "Орешника". Как сообщает "РГ", об этом он рассказал на телеканале "Россия 1" во время общения с телеведущей Ольгой Скабеевой.

У Рябкова спросили, есть ли у России что-то "из неназванного".

«Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть», – сказал дипломат.

Также Рябков добавил, что Москва "времени не теряла".

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что первый серийный ракетный комплекс "Орешник" произведен. Ракеты уже поступили в войска, а в Белоруссии выбрали место для размещения комплекса. "Орешник" появится на белорусской территории до конца 2025 года.