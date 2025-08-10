Рябков: У РФ есть новейшее вооружение, помимо "Орешника"
Он отметил, что Москва времени не теряла
10 августа 2025, 22:13, ИА Амител
Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
У России есть и другое новейшее вооружение, помимо "Орешника". Как сообщает "РГ", об этом он рассказал на телеканале "Россия 1" во время общения с телеведущей Ольгой Скабеевой.
У Рябкова спросили, есть ли у России что-то "из неназванного".
«Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть», – сказал дипломат.
Также Рябков добавил, что Москва "времени не теряла".
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что первый серийный ракетный комплекс "Орешник" произведен. Ракеты уже поступили в войска, а в Белоруссии выбрали место для размещения комплекса. "Орешник" появится на белорусской территории до конца 2025 года.
22:18:33 10-08-2025
Кто это Рябков? Ни имени, ни должности.
22:34:30 10-08-2025
Но использовать его как и орешник мы не будем. По-тому что
07:14:33 11-08-2025
Был мультик в котором ракета летает, как бешеная много дней, а может и годами.
08:59:11 11-08-2025
Сейчас и про орешник то уже давно сомневаются
09:33:03 11-08-2025
От куда Рябкову знать о такой секретной информации? По-моему это не его вотчина.