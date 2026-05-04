Зеленский угрожает ударом по параду Победы в Москве

04 мая 2026, 17:00, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду в Москве в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.

«Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», - заявил Зеленский.

Такое заявление он сделал в Ереване. В Армению он приехал на открытие саммита европейского политического сообщества.

Как сообщают СМИ, в Москве с 5 по 9 мая операторы мобильной связи в целях обеспечения безопасности могут ограничить не только работу мобильного интернета, но и отправку СМС-сообщений.