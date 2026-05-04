Зеленский угрожает ударом по параду Победы в Москве
Такое заявление он сделал в Ереване
04 мая 2026, 17:00, ИА Амител
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду в Москве в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.
«Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», - заявил Зеленский.
Такое заявление он сделал в Ереване. В Армению он приехал на открытие саммита европейского политического сообщества.
Как сообщают СМИ, в Москве с 5 по 9 мая операторы мобильной связи в целях обеспечения безопасности могут ограничить не только работу мобильного интернета, но и отправку СМС-сообщений.
17:10:41 04-05-2026
Ай моська, знать она сильна, коль лает на слона!
17:11:01 04-05-2026
это он намекает на Парад 1945 ?
Со складированием фашистских знамён в кучу ?
17:39:35 04-05-2026
8 мая упреждающий удар по Киеву. Пора ... Сколько можно терпеть ...
17:51:15 04-05-2026
за базар отвечаешь !
17:52:14 04-05-2026
Вроде раньше писали "ударить по военной технике" во время парада.
18:55:11 04-05-2026
Если это правда то Киеву 8 мая придет финиш
23:36:12 04-05-2026
А сам-то Ереван и вся Армения
Хотя бы осудили "заявление"?
08:03:57 05-05-2026
А что так много минусов под нормальными комментами? Вроде бы, не хвалебные оды власти. Здесь пасутся "товарищи", которые России вовсе не товарищи?)))
09:50:25 05-05-2026
Ну не только же бюджетники из администрации тут пишут комментарии, есть и нормальные жители алтайского края, которые их оценивают
Ну не только же бюджетники из администрации тут пишут комментарии, есть и нормальные жители алтайского края, которые их оценивают
10:26:51 05-05-2026
бггг нормальные
08:14:14 05-05-2026
Перестал угрожать после того как МО РФ предупредило об ответном массированном ракетном ударе по центру Киева.
09:23:45 05-05-2026
ВС РФ ударят по центру Киева в случае срыва перемирия, заявили в Минобороны!
Вот! Ждём!