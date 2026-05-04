Зеленский угрожает ударом по параду Победы в Москве

Такое заявление он сделал в Ереване

04 мая 2026, 17:00, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду в Москве в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.

«Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», - заявил Зеленский.

Такое заявление он сделал в Ереване. В Армению он приехал на открытие саммита европейского политического сообщества.

Как сообщают СМИ, в Москве с 5 по 9 мая операторы мобильной связи в целях обеспечения безопасности могут ограничить не только работу мобильного интернета, но и отправку СМС-сообщений.

СВО Москва День Победы украина
Комментарии 12

Гость

17:10:41 04-05-2026

Ай моська, знать она сильна, коль лает на слона!

Шинник

17:11:01 04-05-2026

это он намекает на Парад 1945 ?
Со складированием фашистских знамён в кучу ?

Гость

17:39:35 04-05-2026

8 мая упреждающий удар по Киеву. Пора ... Сколько можно терпеть ...

гость

17:51:15 04-05-2026

за базар отвечаешь !

Гость

17:52:14 04-05-2026

Вроде раньше писали "ударить по военной технике" во время парада.

Гость

18:55:11 04-05-2026

Если это правда то Киеву 8 мая придет финиш

Гость

23:36:12 04-05-2026

А сам-то Ереван и вся Армения
Хотя бы осудили "заявление"?

Гость

08:03:57 05-05-2026

А что так много минусов под нормальными комментами? Вроде бы, не хвалебные оды власти. Здесь пасутся "товарищи", которые России вовсе не товарищи?)))

Гость

09:50:25 05-05-2026

Гость (08:03:57 05-05-2026) А что так много минусов под нормальными комментами? Вроде бы...
Ну не только же бюджетники из администрации тут пишут комментарии, есть и нормальные жители алтайского края, которые их оценивают

Гость

10:26:51 05-05-2026

Гость (09:50:25 05-05-2026) Ну не только же бюджетники из администрации тут пишут ко... бггг нормальные

Гость

08:14:14 05-05-2026

Перестал угрожать после того как МО РФ предупредило об ответном массированном ракетном ударе по центру Киева.

Гость

09:23:45 05-05-2026

ВС РФ ударят по центру Киева в случае срыва перемирия, заявили в Минобороны!
Вот! Ждём!

