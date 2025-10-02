"В течение 24 часов". В Алтайском крае заработали онлайн-консультации по детскому здоровью

В дистанционном кабинете родители могут задать свои вопросы ведущим специалистам детских поликлиник

02 октября 2025, 15:15, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае с 1 октября заработал новый онлайн-сервис для родителей – "Дистанционный кабинет здорового ребенка". Теперь на сайтах всех детских поликлиник региона можно получить консультации врачей без личного визита в медучреждение. Об этом пишет Telegram-канал БСМП-2 в Барнауле.

Родители могут задать свои вопросы специалистам, и в течение суток получить ответ. Основные темы, по которым формируются консультации, касаются вакцинации, грудного вскармливания, питания детей от рождения до 17 лет и аллергии.

Кроме возможности онлайн-обращений, в "кабинете" размещены полезные материалы: памятки по уходу за новорожденным, рекомендации по первой помощи детям, советы по профилактике травматизма и другие видеоматериалы для семей.

Проект призван сделать медпомощь для детей более доступной и помочь родителям быстрее получать необходимые рекомендации.