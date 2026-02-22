В новом районе Барнаула вместо недостроя появится небольшое здание для офисов и торговли

Проект рассмотрели на заседании градсовета

22 февраля 2026, 07:01, ИА Амител

Проект офиса на Христенко / Фото: amic.ru

В Индустриальном районе Барнаула одобрили проект административно-торгового здания на улице Христенко, 1. Участок расположен в квартале 2035 — на пересечении с улицей Сергея Семенова. Ранее здесь находился недострой, который был возведен с нарушениями и впоследствии снесен. Теперь территорию планируют освоить по-новому.

Что известно о проекте?

Проект разработала компания "Строитель-Сервис" по заказу "Строительной перспективы". Автором архитектурного решения выступил Никита Чепуров.

Площадь здания составит около 1,5 тысячи квадратных метров. Это будет одноэтажное строение с подземным цоколем. Внутри разместят семь офисов и магазинов площадью от 100 до 300 квадратных метров, а также вспомогательные помещения.

На прилегающей территории предусмотрена открытая парковка на 76 машино-мест. Еще 38 автомобилей смогут разместиться на соседней территории.

Здание расположат вдоль улицы Сергея Семенова. По замыслу архитектора, оно не будет спорить с окружающей высотной застройкой, отличающейся разнообразной цветовой палитрой. Объект планируют "вписать" в среду за счет формы окон и портальных входов.

Что сказали о проекте эксперты?

Отдельное внимание уделили цокольному этажу. Как пояснил разработчик, в нем разместят технические помещения и инженерные сети. При необходимости в будущем здесь можно оборудовать подземный паркинг — фундамент рассчитан на строительство здания высотой до трех этажей.

Также участники совета обратили внимание на изгиб тротуара вдоль улицы Христенко. Представитель заказчика пояснил, что это связано с прохождением инженерных сетей СГК.

В итоге проект поддержали.