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Опасный перепад температуры воды и воздуха при купании назвали в МЧС

Особенно стоит быть внимательными людям с хроническими заболеваниями

16 июля 2026, 07:50, ИА Амител

Пляж / Фото: amic.ru
Пляж / Фото: amic.ru

Если разница температур воды и воздуха слишком велика, купание может быть небезопасно для здоровья, сообщили РИА Новости в МЧС по Московской области. 

«Нарушение правил безопасности при купании может стоить жизни. Не заходите в воду при резком перепаде температуры, если разница температур воды и воздуха составляет более десяти градусов», — отметили в министерстве. 

Такого купания особенно нужно избегать людям с хроническими заболеваниями. 

С начала 2026 года на водных объектах Алтайского края погибли 38 человек. По этому показателю регион вошел в тройку антилидеров по СФО, наряду с Новосибирской областью и Красноярским краем, где произошло наибольшее количество несчастных случаев.

Чтобы избежать беды во время отдыха у воды:

  • нужно отказаться от купания в состоянии алкогольного опьянения и на необорудованных пляжах;
  • нельзя заплывать за буйки и прыгать с пирсов, лодок или катеров;
  • детей нельзя оставлять у воды без присмотра ни на секунду, даже на мелководье.

Отдельное внимание в МЧС обратили на опасность надувных матрасов и кругов — ветер и течение способны отнести их далеко от берега за считанные минуты. Во избежание теплового удара следует:

  • избегать пребывания на солнце в пиковые часы;
  • носить головные уборы;
  • пить больше жидкости.

При возникновении чрезвычайной ситуации или если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112.

Пляж на острове Помазкин в Барнауле / Фото: amic.ru

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Алтайский край лето отдых и развлечения МЧС
       

Комментарии 1

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Гость

15:34:11 16-07-2026

наконец-то. это нужно было публиковать в НАЧАЛЕ сезона!!!!!!

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