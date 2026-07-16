Опасный перепад температуры воды и воздуха при купании назвали в МЧС
Особенно стоит быть внимательными людям с хроническими заболеваниями
16 июля 2026, 07:50, ИА Амител
Если разница температур воды и воздуха слишком велика, купание может быть небезопасно для здоровья, сообщили РИА Новости в МЧС по Московской области.
«Нарушение правил безопасности при купании может стоить жизни. Не заходите в воду при резком перепаде температуры, если разница температур воды и воздуха составляет более десяти градусов», — отметили в министерстве.
Такого купания особенно нужно избегать людям с хроническими заболеваниями.
С начала 2026 года на водных объектах Алтайского края погибли 38 человек. По этому показателю регион вошел в тройку антилидеров по СФО, наряду с Новосибирской областью и Красноярским краем, где произошло наибольшее количество несчастных случаев.
Чтобы избежать беды во время отдыха у воды:
- нужно отказаться от купания в состоянии алкогольного опьянения и на необорудованных пляжах;
- нельзя заплывать за буйки и прыгать с пирсов, лодок или катеров;
- детей нельзя оставлять у воды без присмотра ни на секунду, даже на мелководье.
Отдельное внимание в МЧС обратили на опасность надувных матрасов и кругов — ветер и течение способны отнести их далеко от берега за считанные минуты. Во избежание теплового удара следует:
- избегать пребывания на солнце в пиковые часы;
- носить головные уборы;
- пить больше жидкости.
При возникновении чрезвычайной ситуации или если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112.
15:34:11 16-07-2026
наконец-то. это нужно было публиковать в НАЧАЛЕ сезона!!!!!!