Опасный перепад температуры воды и воздуха при купании назвали в МЧС

Особенно стоит быть внимательными людям с хроническими заболеваниями

16 июля 2026, 07:50, ИА Амител

Пляж / Фото: amic.ru

Если разница температур воды и воздуха слишком велика, купание может быть небезопасно для здоровья, сообщили РИА Новости в МЧС по Московской области.

«Нарушение правил безопасности при купании может стоить жизни. Не заходите в воду при резком перепаде температуры, если разница температур воды и воздуха составляет более десяти градусов», — отметили в министерстве.

Такого купания особенно нужно избегать людям с хроническими заболеваниями.

С начала 2026 года на водных объектах Алтайского края погибли 38 человек. По этому показателю регион вошел в тройку антилидеров по СФО, наряду с Новосибирской областью и Красноярским краем, где произошло наибольшее количество несчастных случаев.

Чтобы избежать беды во время отдыха у воды:

нужно отказаться от купания в состоянии алкогольного опьянения и на необорудованных пляжах;

нельзя заплывать за буйки и прыгать с пирсов, лодок или катеров;

детей нельзя оставлять у воды без присмотра ни на секунду, даже на мелководье.

Отдельное внимание в МЧС обратили на опасность надувных матрасов и кругов — ветер и течение способны отнести их далеко от берега за считанные минуты. Во избежание теплового удара следует:

избегать пребывания на солнце в пиковые часы;

носить головные уборы;

пить больше жидкости.

При возникновении чрезвычайной ситуации или если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по номеру 112.