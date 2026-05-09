"Жди меня, и я вернусь". Депутаты думы Барнаула записали видео ко Дню Победы

Председатель БГД Галина Буевич и другие депутаты вспоминают подвиг ветеранов на фоне исторических объектов

09 мая 2026, 09:30, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

К 9 Мая Барнаульская городская Дума подготовила трогательный видеоролик, в котором депутаты читают знаменитое стихотворение Константина Симонова "Жди меня, и я вернусь…". Произведение, написанное в 1941 году, стало символом мужества, стойкости и верности. Видеозапись сделана на фоне памятников города, посвященных Великой Отечественной войне.

Мемориал Славы

"Жди меня, и я вернусь. Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди".

Первые строки стихотворения читает председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич на фоне Мемориала Славы, расположенного на площади Победы. Мемориал был открыт в 1971 году на Привокзальной площади, где в годы войны прощались с барнаульцами, отправлявшимися на фронт. Это памятное место было создано по проектам заслуженных художников и архитекторов Петра Миронова и Владимира Добровольского.

Мемориал Славы состоит из нескольких частей. Центральным элементом является бронзовая скульптурная группа "Прощание", изображающая мать и сына, прощающихся перед разлукой. Рядом — плиты с землей из 13 городов-героев. В центре монумента — разорванное кольцо бетонного редута, где горят вечные огни в честь различных родов войск. В финале композиции стоит Монумент от благодарных потомков, посвященный героям, полным кавалерам ордена Славы и Героям Советского Союза.

Памятный знак в честь 75-летия освобождения Ленинграда

Депутат Дмитрий Аганов вспоминает подвиг отцов и дедов на фоне памятного знака в честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, расположенного на Ленинградской аллее. Этот знак, разработанный архитектором Сергеем Боженко, символизирует три важнейших элемента: громкоговоритель, метроном и прорванное кольцо блокады. Он напоминает о героизме жителей блокадного Ленинграда и об общем горе, которое пережил народ.

Барельеф Зое Космодемьянской

Марина Понкрашева читает стихотворение на фоне барельефа Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, который находится на территории школы № 103. Этот памятник посвящен первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза. Зоя Космодемьянская стала символом мужества и стойкости советских женщин в годы Великой Отечественной войны. Барельеф изображает лицо героини и сопровождается надписью: "Родина, мне нет иной дороги".

Бюст Ивана Панфилова

Еще один памятный объект, ставший фоном для стихотворения, — бюст Героя Советского Союза, генерал-майора Ивана Панфилова, расположенный на территории гимназии № 69. О памятном месте напоминает депутат Алексей Скосырский.

Памятник был установлен учениками и педагогами еще в 1976 году, а через десятилетия гимназии официально присвоено имя этого великого полководца. Иван Панфилов стал известен как командир 316-й стрелковой дивизии, которая участвовала в обороне Москвы в 1941 году. Под его руководством дивизия героически сражалась, а сам Панфилов погиб в бою и посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Памятный знак в честь Алексея Скурлатова

Депутат Светлана Бочкова записала свою часть стихотворения на фоне памятного знака в честь Алексея Скурлатова. Этот знак был установлен в Барнауле в 2020 году к 75-летию Победы. Алексей Скурлатов стал прообразом знаменитого памятника "Алеша" в Пловдиве (Болгария), и с 2013 года на доме героя в Барнауле установлен памятник, напоминающий о его подвиге. Скурлатов служил в 250-й стрелковой дивизии, сформированной из пограничных войск НКВД СССР, и стал одним из героев Великой Отечественной войны.

Мемориал на Кировско-Булыгинском кладбище

Депутат Юрий Ряполов читал строки Симонова на фоне мемориала, расположенного на Кировско-Булыгинском кладбище. Этот памятник посвящен воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран в госпиталях города Барнаула. Мемориал состоит из нескольких объектов, включая 12-метровую стелу со звездой и шесть стел с фамилиями солдат, а также куб с барельефом "Медсестра и солдат". Мемориал напоминает о том, как в годы войны Барнаул стал важным медицинским центром, где останавливались сотни раненых солдат, многие из которых так и не смогли вернуться на фронт.

Танк Т-34 на бульваре защитников Сталинграда

Вячеслав Перерядов ­— рядом с танком Т-34, установленным на бульваре защитников Сталинграда. Памятник был открыт в честь 50-летия Победы и стал символом трудового подвига барнаульцев, которые выпускали дизельные двигатели для этого танка на Барнаултрансмаше. В годы войны каждый пятый Т-34 был оснащен двигателем, произведенным в Барнауле. Этот танк прошел боевой путь от Курской дуги до Вены, а затем участвовал в сражениях с японскими войсками на Дальнем Востоке.

Автомобиль ЗИС-5 в АлтГТУ

Далее свою часть произведения читает Иван Огнев на фоне памятника автомобилю ЗИС-5, установленного в Алтайском государственном техническом университете. Этот автомобиль, который служил в армии, был перевезен в Барнаул вместе с эвакуированными заводами в годы войны. Памятник был открыт в 2023 году в День памяти и скорби и символизирует вклад барнаульцев в победу, а также усилия по восстановлению промышленности после эвакуации.

"Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой, —

Просто ты умела ждать,

Как никто другой", — завершает Галина Буевич.

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