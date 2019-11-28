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Когда состоится большая пресс-конференция Путина в 2019 году и как задать вопрос

, ИА "Амител"
А что бы вы спросили у президента?
Владимир Путин / Фото: www.kremlin.ru

Владимир Путин / Фото: www.kremlin.ru


Ежегодно под Новый год президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию, куда съезжаются журналисты со всех регионов России и зарубежья. Каждый получает возможность задать самый актуальный и злободневный для себя вопрос и получить от президента ответ "без купюр". Рассказываем, когда состоится пресс-конференция Владимира Путина в 2019 году, где ее можно посмотреть и кто сможет задать ему вопрос лично. 

1
Когда состоится большая пресс-конференция президента Путина в 2019 году?
В 2019 году Владимир Путин будет общаться с журналистами 19 декабря. Начало пресс-конференции запланировано на 12:00 по московскому времени. Кстати, эта пресс-конференция будет уже 15-й по счету с 2001 года.
2
Где пройдет пресс-конференция?
Пока точно неизвестно. На сайте главы государства говорится, что о месте проведения информация появится  позже. Однако ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщает, что она пройдет в Центре международной торговли (ЦМТ). Как уточняет агентство, в этом месте подобные встречи организуют с 2012 года. 
3
Где посмотреть большую пресс-конференцию Путина?
Официальный список СМИ, которые будут транслировать в прямом эфире пресс-конференцию, еще не объявлен. Но можно смело предположить, что традиционно это будут делать все центральные телеканалы, ряд крупных интернет-СМИ и некоторые радиостанции. Например, в прошлом году пресс-конференцию транслировали по Первому каналу, на "России 1" и "России 24" и ОТР, а также на сайтах этих СМИ. Кроме того, вещание с этого мероприятия вели радиостанции "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".
4
Чем большая пресс-конференция президента отличается от других?

Во-первых, повторимся, на этом мероприятии присутствует огромное число журналистов из всех регионов России и других стран. Так, в 2018 году было аккредитовано 1702 представителя СМИ, в 2017-м – 1640 журналистов. В этом году аккредитация еще продолжается, поэтому количество представителей прессы еще неизвестно. 

Во-вторых, особенность большой пресс-конференции в том, что здесь нет никакого временного регламента. Президент сам решает, когда закончить беседу с журналистами.

Встречи длятся несколько часов. Так, в 2018 году продолжительность пресс-конференции составила 3 часа 44 минуты, в 2017-м – 3 часа 42 минуты. В 2016-м общение затянулось на 3 часа 50 минут. А самой долгой была пресс-конференция в 2008 году –  4 часа 40 минут.

5
Кто сможет задать вопросы Путину?
Так как это будет именно пресс-конференция, то вопросы президенту будут задавать журналисты. Но представителей СМИ на этом мероприятии обычно бывает очень много и не все из них успеют это сделать. Как утверждают организаторы, нет никакой очередности или "секретного списка" СМИ, которым точно предоставят слово. Большую роль играет случайность: удалось ли желающим задать вопрос привлечь внимание Владимира Путина или нет. Поэтому очень многие журналисты одеваются как можно ярче и рисуют плакаты, чтобы стать заметнее.

Что касается обычных граждан, то они смогут обратиться к президенту во время прямой линии, которая обычно проходит весной. Либо задать вопрос через СМИ и попросить адресовать его Путину.
6
Удавалось ли задать вопрос президенту журналистам из Алтайского края?
Да, удавалось. В 2016 году журналист "Алтайской правды" Кристина Ливер задала вопрос Владимиру Путину о проблеме закредитованности регионов.

В 2012 году напрямую с вопросом к президенту обратилась редактор Службы Новостей FM-Продакшн Ася Хлыновская, которая поинтересовалась у главы государства, когда в стране будет доступная ипотека – "не кабала, а реальная возможность купить квартиру молодой семье".

Президент на этот вопрос ответил обтекаемо, напомнив, что в стране развивается много программ поддержки молодой семьи. "Действуя сразу по многим направлениям, мы, на мой взгляд, и добьемся успеха", – отметил Путин.

В 2004 году на тот момент директор информационного агентства "Амител" Светлана Шаповалова спросила у президента, как он оценивает команду недавно выбранного губернатора Михаила Евдокимова, с которым он перед этим встречался.

На это Владимир Путин ответил, что не знаком с ней (командой. "С ним я знаком, знаком хорошо, знаю, что результаты работы администрации за текущий год вполне можно считать удовлетворительными с точки зрения развития экономики, решения некоторых социальных вопросов. Но перед краем стоит еще очень много, так же, как и перед страной в целом, нерешенных проблем".

Кстати, в 2019 году на пресс-конференции Владимира Путина вновь будет присутствовать корреспондент amic.ru. Удастся ли ему (на самом деле ей) обратиться к президенту, узнаем уже 19 декабря. А чтобы вы спросили у президента России во время пресс-конференции?

Вы можете предложить свой вопрос президенту. Заполните форму ниже, мы выберем самый интересный и, если получится, его и зададим.

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

28.11.2019 08:24
АБОРИГЕН

Эти прямые линии нельзя считать некой формой диалога. По этому какие либо вопросы задавать нет никакого смысла.

28.11.2019 08:45
- гость -

К этому господину вопросов больше нет.

28.11.2019 08:48
- гость -

Как бы мне научиться так же "гнать" что бы совесть не мучила, а то уж это нравственное образование. (за слова отвечай, будь человеком, не опускайся ради денег...)Есть у Салтыкова-Щедрина роман "Господа Головлевы", вот один из них пустослов ну вылитый наш, часами о пустом молол аж противно было все речи слушать, иудушкой звали. Помер паршиво, но богатым.

28.11.2019 08:52
АБОРИГЕН

Задавая вопрос, ты ставишь себя в заведомо проигрышную позицию, косвенно признавая легитимность Путина как президента. Я его не считаю легитимным президентом, это совершенно посторонний человек, у меня нет к нему никаких вопросов.

28.11.2019 09:02
- гость -

когда же он уйдет со своей шайкой?

28.11.2019 09:10
- гость -

Полный игнор не легитимному, какие могут быть вопросы к патологическому лжецу?!

28.11.2019 09:35
iOne

Johnny, la gente esta muy loca,
What the fuck!?

28.11.2019 09:44
- гость -

Лигетивней Нашего лигетивного ещё белый свет не видывал!

28.11.2019 09:52
- гость -

интересно, а Путин смертен?

28.11.2019 10:10
- гость -

Когда услышим "Лебединое озеро"?

28.11.2019 10:43
- гость -

Вопросов УЖЕ НЕТ!

28.11.2019 10:44
- гость -

Когда увеличат пенсионный возраст до 70/68 ? Ведь жить стало лучше!

28.11.2019 10:48
- гость -

помогии...

28.11.2019 10:52
44

Почему его должны спрашивать о планах на каких то прямых линиях? А нельзя, как в нормальных странах, избираться с какой-то программой своих предполагаемых действий? Чтобы потом можно было оценить результаты его работы ...

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