Когда состоится большая пресс-конференция Путина в 2019 году и как задать вопрос

Ежегодно под Новый год президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию, куда съезжаются журналисты со всех регионов России и зарубежья. Каждый получает возможность задать самый актуальный и злободневный для себя вопрос и получить от президента ответ "без купюр". Рассказываем, когда состоится пресс-конференция Владимира Путина в 2019 году, где ее можно посмотреть и кто сможет задать ему вопрос лично.
Во-первых, повторимся, на этом мероприятии присутствует огромное число журналистов из всех регионов России и других стран. Так, в 2018 году было аккредитовано 1702 представителя СМИ, в 2017-м – 1640 журналистов. В этом году аккредитация еще продолжается, поэтому количество представителей прессы еще неизвестно.
Во-вторых, особенность большой пресс-конференции в том, что здесь нет никакого временного регламента. Президент сам решает, когда закончить беседу с журналистами.
Встречи длятся несколько часов. Так, в 2018 году продолжительность пресс-конференции составила 3 часа 44 минуты, в 2017-м – 3 часа 42 минуты. В 2016-м общение затянулось на 3 часа 50 минут. А самой долгой была пресс-конференция в 2008 году – 4 часа 40 минут.
Что касается обычных граждан, то они смогут обратиться к президенту во время прямой линии, которая обычно проходит весной. Либо задать вопрос через СМИ и попросить адресовать его Путину.
В 2012 году напрямую с вопросом к президенту обратилась редактор Службы Новостей FM-Продакшн Ася Хлыновская, которая поинтересовалась у главы государства, когда в стране будет доступная ипотека – "не кабала, а реальная возможность купить квартиру молодой семье".Президент на этот вопрос ответил обтекаемо, напомнив, что в стране развивается много программ поддержки молодой семьи. "Действуя сразу по многим направлениям, мы, на мой взгляд, и добьемся успеха", – отметил Путин.
В 2004 году на тот момент директор информационного агентства "Амител" Светлана Шаповалова спросила у президента, как он оценивает команду недавно выбранного губернатора Михаила Евдокимова, с которым он перед этим встречался.
На это Владимир Путин ответил, что не знаком с ней (командой. "С ним я знаком, знаком хорошо, знаю, что результаты работы администрации за текущий год вполне можно считать удовлетворительными с точки зрения развития экономики, решения некоторых социальных вопросов. Но перед краем стоит еще очень много, так же, как и перед страной в целом, нерешенных проблем".
Кстати, в 2019 году на пресс-конференции Владимира Путина вновь будет присутствовать корреспондент amic.ru. Удастся ли ему (на самом деле ей) обратиться к президенту, узнаем уже 19 декабря. А чтобы вы спросили у президента России во время пресс-конференции?
Вы можете предложить свой вопрос президенту. Заполните форму ниже, мы выберем самый интересный и, если получится, его и зададим.
Комментарии
Эти прямые линии нельзя считать некой формой диалога. По этому какие либо вопросы задавать нет никакого смысла.
К этому господину вопросов больше нет.
Как бы мне научиться так же "гнать" что бы совесть не мучила, а то уж это нравственное образование. (за слова отвечай, будь человеком, не опускайся ради денег...)Есть у Салтыкова-Щедрина роман "Господа Головлевы", вот один из них пустослов ну вылитый наш, часами о пустом молол аж противно было все речи слушать, иудушкой звали. Помер паршиво, но богатым.
Задавая вопрос, ты ставишь себя в заведомо проигрышную позицию, косвенно признавая легитимность Путина как президента. Я его не считаю легитимным президентом, это совершенно посторонний человек, у меня нет к нему никаких вопросов.
когда же он уйдет со своей шайкой?
Полный игнор не легитимному, какие могут быть вопросы к патологическому лжецу?!
Johnny, la gente esta muy loca,
What the fuck!?
Лигетивней Нашего лигетивного ещё белый свет не видывал!
интересно, а Путин смертен?
Когда услышим "Лебединое озеро"?
Вопросов УЖЕ НЕТ!
Когда увеличат пенсионный возраст до 70/68 ? Ведь жить стало лучше!
помогии...
Почему его должны спрашивать о планах на каких то прямых линиях? А нельзя, как в нормальных странах, избираться с какой-то программой своих предполагаемых действий? Чтобы потом можно было оценить результаты его работы ...