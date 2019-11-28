Когда состоится большая пресс-конференция Путина в 2019 году и как задать вопрос

Чем большая пресс-конференция президента отличается от других?

Во-первых, повторимся, на этом мероприятии присутствует огромное число журналистов из всех регионов России и других стран. Так, в 2018 году было аккредитовано 1702 представителя СМИ, в 2017-м – 1640 журналистов. В этом году аккредитация еще продолжается, поэтому количество представителей прессы еще неизвестно.

Во-вторых, особенность большой пресс-конференции в том, что здесь нет никакого временного регламента. Президент сам решает, когда закончить беседу с журналистами.

Встречи длятся несколько часов. Так, в 2018 году продолжительность пресс-конференции составила 3 часа 44 минуты, в 2017-м – 3 часа 42 минуты. В 2016-м общение затянулось на 3 часа 50 минут. А самой долгой была пресс-конференция в 2008 году – 4 часа 40 минут.