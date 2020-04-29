Виртуально и реально. Как пройдет День Победы в 2020 году

75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отмечает наша страна в 2020 году. 9 мая должен был состояться грандиозный праздник. Однако пандемия коронавируса изменила все планы. Парад Победы перенесли, но некоторые торжественные мероприятия все же пройдут. Как мы будем отмечать День Победы в 2020 году – читайте в материале amic.ru.
Да, соблюдая все требования безопасности и режим самоизоляции. По словам президента Владимира Путина, в День Победы в небе россияне увидят авиационную технику, современные боевые самолеты и вертолеты. В парадном строю они пролетят над столицей. А в городах вечером 9 мая обязательно состоится традиционный праздничный салют. Его можно посмотреть не выходя из дома.
"Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. И конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споем "День Победы", "Катюшу", "Землянку" – песни, которые любим и знаем наизусть", – сказал президент.
Также 9 мая по всей стране пройдет виртуальный "Бессмертный полк". Онлайн-шествие начнется в 11:00 в каждом регионе, начиная с Дальнего Востока. Видеоряд будут транслировать на сайте полка, на медиаэкранах и телеканалах. Подробнее о том, как принять участие в этой акции – читайте в материале amic.ru.
Его перенесли на неопределенный срок. Когда именно он состоится, пока не сообщается. Однако ранее источники СМИ в качестве вариантов рассматривали 24 июня (в этот день в 1945 году прошел Парад Победы на Красной площади) и 3 сентября (день окончания Второй мировой войны). Во всяком случае, заявил президент, все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится.
"Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И прежде всего, вдвойне, для наших ветеранов", – заверил Владимир Путин.
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