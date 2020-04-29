"Бессмертный полк – онлайн": что это за акция и как поучаствовать в шествии

Празднование Дня Победы перенесли из-за пандемии на неопределенный срок. Однако организаторы "Бессмертного полка" все-таки хотят провести шествие 9 мая. Но только не по улицам городов и сел (сейчас это небезопасно), а в Сети. Как стать участником интернет-акции "Бессмертный полк – онлайн" и как пройдет виртуальное шествие – читайте в материале amic.ru.
Это федеральная акция, которую разработало движение "Бессмертный полк России". По сути, это то же самое шествие с фотографиями участников Великой Отечественной войны, но только в формате онлайн.
Чтобы попасть в виртуальный строй, нужно разместить портреты ветеранов на специально созданной интернет-платформе, рассказал Сергей Макаров, сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".
Из фотографий создадут единую базу данных. Она и сформирует автоматически видеоряд. Как уточнили "Интерфаксу" организаторы, портреты в онлайн-шествии будут размещаться не по алфавиту, а в порядке поступления.
Трансляция акции пройдет на сайте "Бессмертный полк России", на медиаэкранах, площадках онлайн-кинотеатров Okko, "Море.тв", телеканалах СТС, "Победа", в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на различных online-платформах.
Как стать участником шествия?
Все просто: для участия в акции нужно заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте "Бессмертный полк России". Фотография ветерана и ваше фото попадут в видеоряд.
Онлайн-платформа уже работает, фотографии для участия в акции "Бессмертный полк – онлайн" уже можно загружать.
"Необычный формат, я думаю, позволит расширить строй участников "Бессмертного полка". Выложенные на специально созданную платформу портреты наших родных и близких навечно останутся не только в памяти – мы сможем передать визуальный образ нашим детям, внукам и правнукам", – подчеркнул Артем Хуторской, руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".
По словам Макарова, формат акции позволит принять в ней участие и тем, у кого не сохранилось портретов родных и близких.
"Если в семье нет фотографий, я полагаю, что вы можете прислать фамилию, имя и отчество своего родственника, описание его подвига, когда ушел на фронт, был призван или уже служил на момент начала войны. Вы эту информацию закладываете в цифровом формате на века для своих потомков. Душевность никуда не исчезнет", – пояснил Макаров.
Виртуальное шествие "Бессмертного полка России" стартует 9 мая в 11 утра на Дальнем Востоке. Затем в это же время по местному времени акцию подхватят и другие регионы страны. "Бессмертный полк" в 2020 году виртуально пройдет по всей стране.
Позвоните по телефону специальной горячей линии 8-800-201-94-50. Там вам ответят на все вопросы об акции "Бессмертный полк – онлайн", а также о технических сторонах работы новой платформы.
По словам организаторов, помощь согражданам будут оказывать не только представители Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", но и участники Всероссийского движения "Волонтеры Победы".
Будет. Президент Владимир Путин во время обращения 28 апреля заявил, что все запланированные масштабные мероприятия, в том числе парад на Красной площади в Москве и шествие "Бессмертного полка" пройдут позднее, когда ситуация с распространением коронавируса в стране улучшится. Такого же мнения придерживаются и организаторы. "После того как угроза коронавируса отступит, всенародное шествие "Бессмертного полка России" в обязательном порядке состоится в 2020 году", – сказал Сергей Макаров.
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Комментарии
Пусть им теперь помогут Краснов, Маннергейм, Колчак, Шкуро и Деникин. Это их настоящий Бессмертный полк. Вот их настоящий бессмертный полк. Но в этом полку отныне и навсегда они пойдут одни. Под аккомпанемент оглушительной тишины нашего презрения.
Пустое все это. Никто не извлекает уроки прошлого. Жертвы новых полков каждый день гибнут на новых войнах, а политики жируют на своих дачах.