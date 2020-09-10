Точно поможет? А от COVID спасет? Глупые, но важные вопросы о прививках от гриппа

А от самой прививки я не заболею?

Нет. Вакцина, которую ставят в России, – инактивированная: вирус в ней уже "убит". Соответственно, заразить вас прививка никак не может. Наоборот, она сформирует у организма иммунитет к инфекции.

Часто многие думают, что заболели, потому что после прививки у них повышается температура, отметила Переладова. Но это, по словам эксперта, вполне нормально: это частая реакция на введение вакцины. В общем, если у вас после укола незначительно (до 37 с небольшим градусов) поднялась температура, паниковать не стоит: это значит, что в организме формируется иммунитет.

"Бывает и так, что человек приходит на прививку, грипп у него уже в инкубационном периоде. Конечно, после процедуры он заболеет. Вирус тот же, но возбудитель другой. Многие в таких случаях обвиняют вакцину. Но прививка никак не осложнит течение болезни. Более того, свой эффект она возымеет, когда человек поправится", – рассказала Ирина Переладова.