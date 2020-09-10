Точно поможет? А от COVID спасет? Глупые, но важные вопросы о прививках от гриппа

21 августа в Алтайском крае началась массовая вакцинация против гриппа. В 2020 году люди прививаются намного охотнее, чем раньше, рассказала amic.ru главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. С началом пандемии коронавируса ярых противников прививок стало меньше. Но многие все равно до сих пор считают, что грипп можно подхватить от самой вакцины, а другие уверены, что она вообще не работает. Специалист объяснила, как именно действует вакцина, спасает ли она хоть как-то от коронавируса и можно ли будет сделать прививку от COVID-19, если сейчас привиться от гриппа.
Не факт. Ни одна вакцина в мире не защищает от заболевания на 100%, объясняет Ирина Переладова. Тем более что прививка помогает выработать иммунитет только к определенным штаммам: в этом году вакцина рассчитана на вирусы гриппа А H1N1 и H3N2, а также вирус группы B 2019 года. И нет гарантии, что вы не подхватите какую-то другую инфекцию.
"Осенний период – настоящее царство для возбудителей респираторно-вирусных инфекций. Но, пожалуй, самые тяжелые осложнения появляются после гриппа, который мы переносим на ногах. Многие стали забывать, что грипп не менее опасен, чем коронавирус: заболевание может закончиться и летальным исходом. А прививкой мы гарантируем, что всех этих страшных последствий не будет. Человек, если и заболеет, перенесет болезнь гораздо легче", – пояснила эпидемиолог.
Нет. Вакцина, которую ставят в России, – инактивированная: вирус в ней уже "убит". Соответственно, заразить вас прививка никак не может. Наоборот, она сформирует у организма иммунитет к инфекции.
Часто многие думают, что заболели, потому что после прививки у них повышается температура, отметила Переладова. Но это, по словам эксперта, вполне нормально: это частая реакция на введение вакцины. В общем, если у вас после укола незначительно (до 37 с небольшим градусов) поднялась температура, паниковать не стоит: это значит, что в организме формируется иммунитет.
"Бывает и так, что человек приходит на прививку, грипп у него уже в инкубационном периоде. Конечно, после процедуры он заболеет. Вирус тот же, но возбудитель другой. Многие в таких случаях обвиняют вакцину. Но прививка никак не осложнит течение болезни. Более того, свой эффект она возымеет, когда человек поправится", – рассказала Ирина Переладова.
Если случилось так, что вы не знали о своей аллергии, но уже поставили прививку, нужно обязательно обратиться к врачу. Он изучит ваши симптомы и подберет лекарства, чтобы облегчить состояние.
Нет. Но точно поможет легче пережить осенне-зимний период. Заболеть одновременно гриппом и COVID-19 вполне реально, предупреждает эпидемиолог.
"Это будет самый худший вариант. Вероятность тяжелых осложнений и даже летального исхода при этом увеличивается в разы. Поэтому лучше сделать прививку и минимизировать последствия гриппа. Сейчас это главное для нас – не допустить случаев наслоения гриппа на ковид", – объяснила Переладова.
Сочетается ли прививка от гриппа с вакциной от COVID-19?
Вполне, если делать их с разницей в месяц. Вообще прививка от гриппа хорошо сочетается со множеством вакцин от других болезней, даже если ставить их в один день. Но в случае с COVID-19 поставить сразу два укола одновременно не получится, объясняет эксперт.
"Иммунизация против коронавируса только вступает в свою эпоху. И очень маловероятно, что мы здесь пойдем на совмещение. Тем более что та вакцина, которая сейчас тестируется, будет ставиться в два этапа с разницей в четыре недели. Поэтому мы и стараемся сейчас активизировать вакцинацию против гриппа, чтобы потом не наслаивать ее на прививку против коронавирусной инфекции", – пояснила Переладова.
По ее словам, если выждать после вакцинации от гриппа четыре недели, а потом уже прививаться от COVID-19, никаких проблем у пациента не возникнет. Так что сейчас для прививки от гриппа самое лучшее время: ведь в широкое потребление "ковидная" вакцина в ближайший месяц (мы полагаем) вряд ли поступит.
Прививку от гриппа всем делают бесплатно?
Нет. Бесплатная вакцина положена только тем, кто входит в национальный календарь прививок. А это:
- дети с 6 месяцев;
- школьники;
- студенты;
- работники медицинских и образовательных учреждений;
- беременные (2-й и 3-й триместр);
- сотрудники транспортных и коммунальных организаций;
- пенсионеры;
- призывники;
- люди с хроническими заболеваниями.
Всем остальным прививаться придется за свой счет. Сделать это можно как в частном медучреждении, так и в поликлинике по месту жительства. Правда, во втором случае нужно подождать: сразу в нескольких поликлиниках города amic.ru рассказали, что начнут делать прививки платно не раньше середины сентября.
Но у барнаульцев, не попавших в нацкалендерь, все же будет возможность привиться бесплатно. Краевой Минздрав уже несколько лет подряд организует осенью работу мобильных комплексов. Абсолютно любой может прийти с паспортом, на месте обследоваться у медика и поставить бесплатно прививку. Вот только пока непонятно, где и когда начнут работать эти комплексы. Но Переладова заверила, что в 2020 году делать прививки в передвижных пунктах точно будут.
Комментарии
а где гарантия, что в составе этой "прививки" есть то, что заявлено и ничего более?