Четверг, 10 Сентябрь, 10:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,07
€ 89,57
12°

1041007 +0
Обь
219см +23


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Точно поможет? А от COVID спасет? Глупые, но важные вопросы о прививках от гриппа

, ИА "Амител"
Можно ли заболеть гриппом от самой прививки?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

21 августа в Алтайском крае началась массовая вакцинация против гриппа. В 2020 году люди прививаются намного охотнее, чем раньше, рассказала amic.ru главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. С началом пандемии коронавируса ярых противников прививок стало меньше. Но многие все равно до сих пор считают, что грипп можно подхватить от самой вакцины, а другие уверены, что она вообще не работает. Специалист объяснила, как именно действует вакцина, спасает ли она хоть как-то от коронавируса и можно ли будет сделать прививку от COVID-19, если сейчас привиться от гриппа.

1
Если привьюсь, то точно гриппом не заболею?

Не факт. Ни одна вакцина в мире не защищает от заболевания на 100%, объясняет Ирина Переладова. Тем более что прививка помогает выработать иммунитет только к определенным штаммам: в этом году вакцина рассчитана на вирусы гриппа А H1N1 и H3N2, а также вирус группы B 2019 года. И нет гарантии, что вы не подхватите какую-то другую инфекцию.

"Осенний период – настоящее царство для возбудителей респираторно-вирусных инфекций. Но, пожалуй, самые тяжелые осложнения появляются после гриппа, который мы переносим на ногах. Многие стали забывать, что грипп не менее опасен, чем коронавирус: заболевание может закончиться и летальным исходом. А прививкой мы гарантируем, что всех этих страшных последствий не будет. Человек, если и заболеет, перенесет болезнь гораздо легче", – пояснила эпидемиолог.

2
А от самой прививки я не заболею?

Нет. Вакцина, которую ставят в России, – инактивированная: вирус в ней уже "убит". Соответственно, заразить вас прививка никак не может. Наоборот, она сформирует у организма иммунитет к инфекции.

Часто многие думают, что заболели, потому что после прививки у них повышается температура, отметила Переладова. Но это, по словам эксперта, вполне нормально: это частая реакция на введение вакцины. В общем, если у вас после укола незначительно (до 37 с небольшим градусов) поднялась температура, паниковать не стоит: это значит, что в организме формируется иммунитет.

"Бывает и так, что человек приходит на прививку, грипп у него уже в инкубационном периоде. Конечно, после процедуры он заболеет. Вирус тот же, но возбудитель другой. Многие в таких случаях обвиняют вакцину. Но прививка никак не осложнит течение болезни. Более того, свой эффект она возымеет, когда человек поправится", – рассказала Ирина Переладова.

3
Прививка может вызвать аллергию?
Да. Именно поэтому перед вакцинацией пациента обязательно консультирует врач. Тем, кто страдает аллергией на белок куриного яйца, прививку от гриппа вообще нельзя ставить. У некоторых возникают реакции на отдельные компоненты вакцины: в этом случае нужно просто подобрать другой препарат. Правда, тогда прививаться придется уже за деньги.

Если случилось так, что вы не знали о своей аллергии, но уже поставили прививку, нужно обязательно обратиться к врачу. Он изучит ваши симптомы и подберет лекарства, чтобы облегчить состояние.
4
Можно ставить вакцину, если у меня насморк?
Нет. При любых признаках простудного заболевания прививку делать нельзя. Если у вас высокая температура, покраснение в горле, насморк или другие симптомы болезни, нужно сначала вылечиться, а уже потом идти на прививку. Но перед этим обязательно покажитесь врачу.
5
Спасет ли прививка против гриппа от коронавируса?

Нет. Но точно поможет легче пережить осенне-зимний период. Заболеть одновременно гриппом и COVID-19 вполне реально, предупреждает эпидемиолог.

"Это будет самый худший вариант. Вероятность тяжелых осложнений и даже летального исхода при этом увеличивается в разы. Поэтому лучше сделать прививку и минимизировать последствия гриппа. Сейчас это главное для нас – не допустить случаев наслоения гриппа на ковид", – объяснила Переладова.

6

Сочетается ли прививка от гриппа с вакциной от COVID-19?

Вполне, если делать их с разницей в месяц. Вообще прививка от гриппа хорошо сочетается со множеством вакцин от других болезней, даже если ставить их в один день. Но в случае с COVID-19 поставить сразу два укола одновременно не получится, объясняет эксперт.

"Иммунизация против коронавируса только вступает в свою эпоху. И очень маловероятно, что мы здесь пойдем на совмещение. Тем более что та вакцина, которая сейчас тестируется, будет ставиться в два этапа с разницей в четыре недели. Поэтому мы и стараемся сейчас активизировать вакцинацию против гриппа, чтобы потом не наслаивать ее на прививку против коронавирусной инфекции", – пояснила Переладова.

По ее словам, если выждать после вакцинации от гриппа четыре недели, а потом уже прививаться от COVID-19, никаких проблем у пациента не возникнет. Так что сейчас для прививки от гриппа самое лучшее время: ведь в широкое потребление "ковидная" вакцина в ближайший месяц (мы полагаем) вряд ли поступит.

7

Прививку от гриппа всем делают бесплатно?

Нет. Бесплатная вакцина положена только тем, кто входит в национальный календарь прививок. А это:

  • дети с 6 месяцев;
  • школьники;
  • студенты;
  • работники медицинских и образовательных учреждений;
  • беременные (2-й и 3-й триместр);
  • сотрудники транспортных и коммунальных организаций;
  • пенсионеры;
  • призывники;
  • люди с хроническими заболеваниями.

Всем остальным прививаться придется за свой счет. Сделать это можно как в частном медучреждении, так и в поликлинике по месту жительства. Правда, во втором случае нужно подождать: сразу в нескольких поликлиниках города amic.ru рассказали, что начнут делать прививки платно не раньше середины сентября.

Но у барнаульцев, не попавших в нацкалендерь, все же будет возможность привиться бесплатно. Краевой Минздрав уже несколько лет подряд организует осенью работу мобильных комплексов. Абсолютно любой может прийти с паспортом, на месте обследоваться у медика и поставить бесплатно прививку. Вот только пока непонятно, где и когда начнут работать эти комплексы. Но Переладова заверила, что в 2020 году делать прививки в передвижных пунктах точно будут.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

10.09.2020 08:55
месный

а где гарантия, что в составе этой "прививки" есть то, что заявлено и ничего более?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
10:42
Россиянкам назвали возраст для начала борьбы с морщинами 1
10:31
Руководителем больницы в Рубцовске стал врач, которого ранее уволили за смерть пациентки 2
10:19
Новые идеи и международный опыт. Бизнесменов Алтая приглашают на выставку в Москву 0
10:05
Российский автомобильный бренд ЗиЛ могут возродить для производства внедорожника 4
09:52
В Барнауле почти на три недели перекроют движение по малому Павловскому тракту 0
09:38
"Не опаснее, чем в Сочи". Алтайские туристы боятся, но летят в "ковидную" Турцию 5
09:26
Мир находится под угрозой продовольственного кризиса 1
09:14
Эсеры просят жителей помочь с законом о льготах по уплате транспортного налога 8
09:03
Непродовольственные магазины в России могут снова закрыть 11
08:55
Россияне массово жалуются на название отеля в Турции 7
08:46
В Республике Алтай выявили 31 новый случай заражения коронавирусом 0
08:29
Названы самые популярные подержанные автомобили в Алтайском крае 7
08:15
Все же не пожизненно. В алтайском Роспотребнадзоре объяснили слова о масочном режиме 11
08:02
Точно поможет? А от COVID спасет? Глупые, но важные вопросы о прививках от гриппа 1
07:50
Грибной сезон в Алтайском крае. Волшебная фотопрогулка по лесу 5
07:33
Жительница Алтайского края оскорбила полицейского из-за пьяного сына 4
07:18
По 3 тысячи на ребенка. Новые выплаты семьям с детьми будут в сентябре 1
07:03
"Летят как болиды". Почему родители боятся отпускать детей в самую новую школу Барнаула 28
06:48
Будет ли салют на День города в Барнауле и если да, то где его смотреть? 2
06:32
Бессмертный лебедь. В Барнауле открыли выставку, посвященную великой балерине ХХ века 1
06:17
Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его "подставил" 15
06:01
Дождь и холод. Прогноз погоды в Алтайском крае на 10 сентября 0
23:41
Такой день. Прибавка к пенсии и усеченный день рождения Барнаула 0
23:23
Центр Гамалеи планирует разработать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19 2
23:01
Пропавшего в Барнауле мужчину нашли живым 1
22:43
В Алтайском крае осудят новосибирца, который ограбил подростков 0
22:24
Верховный суд не разрешил водителям игнорировать пешеходов 8
22:03
Юрий Лоза допустил пересмотр приговора Ефремову 0
21:40
Волейболисты "Университета" выиграли второй подряд домашний матч 0
21:23
Роналду сравнил футбол без болельщиков с цирком без клоунов 1
21:08
Алтайскому краю выделили еще 17 млрд рублей в связи с пандемией 8
20:53
Мужчина до смерти забил 90-летнюю мать в Алтайском крае 0
20:29
Алтайский край нарастил производство яиц 0
20:05
Лукашенко высмеял протестующих мужчин и сравнил их с фашистами 0
19:42
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 164 0
19:23
Звезду "Универа" лишат водительских прав 4
19:03
Работа в удовольствие. Семь видов хобби, способных принести доход 3
18:46
Пробки сковали движение транспорта в центре Барнаула 2
18:30
Число пострадавших от укусов клещей в Алтайском крае растет 0
18:07
Лукашенко: есть еще одна запись разговора Варшавы и Берлина по Навальному 9
17:53
Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска 3
17:44
В Барнаульском зоопарке неожиданно появился Жорик 1
17:32
Россиянка начала крушить такси за отказ везти ребенка без детского кресла 4
17:18
Сгоревшее в центре Барнаула здание оказалось историческим 14
17:09
Награда за труд. Студенты АлтГПУ получат стипендию за работу в школах региона 0
16:54
Нарушение правил торговли алкоголем нашли во время "масочного" рейда в Барнауле 2
16:41
Житель Алтайского края избил прибывшего на вызов сотрудника ЧОП 13
16:30
По следам истории. Журналисты и блогеры рассказали о значимых местах Алтая 1
16:17
Алтайский Пухляш начал заниматься фитнесом. Правда, только в сериале 1
16:05
Россияне стали реже пользоваться банковскими картами 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.