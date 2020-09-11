Детские выплаты в сентябре. Сколько денег дадут и кто их получит?

Нечаянная радость выпала семьям с детьми в сентябре: правительство РФ решило продлить выплаты на несовершеннолетних для родителей, лишившихся работы в период коронакризиса. Так что и в этом месяце некоторые российские семьи получат финансовую поддержку от государства. Рассказываем, кто может рассчитывать на пособие, сколько будут платить и что нужно сделать, чтобы получить эти деньги.
Право на выплату имеют все граждане России, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет и официально получившие статус безработного. То есть если вы просто не работаете, а сидите дома и живете на какие-то другие доходы (доходы мужа, наследство и т.п.) пособие вы не получите. А если вы зарегистрировались в Центре занятости населения и официально признаны безработным, то выплата на детей вам положена.
Выплата составляет по три тысячи рублей на каждого ребенка в семье в возрасте до 18 лет. Эту сумму добавят к пособию по безработице, которое до конца 2020 года составляет 12 130 рублей. Выплата на детей – это дополнительная поддержка семей, оказавшихся в трудной ситуации.
Нет. Даже если безработными оказались оба родителя, пособие на ребенка получит только один из них. Дело в том, что эти средства предназначены именно на поддержку ребенка, а не взрослых.
Специально делать ничего не нужно. От вас требуется только зарегистрироваться в центре занятости населения, получить статус безработного и оформить карту "Мир". Детское пособие начислят вам автоматически вместе с пособием по безработице и переведут на эту карту. Это важно: никакие другие карты в данном случае не подойдут.
Я потерял работу. Как мне встать на учет в центре занятости?
Довольно просто. Можно прийти лично или оформиться и в удаленном формате.
1. Лично в центре занятости населения. Учтите, что в алтайских центрах занятости сейчас граждан принимают только по предварительной записи. Поэтому прежде чем идти, позвоните по телефону горячей линии и запишитесь на удобное вам время. Найти нужные телефоны можно здесь.
2. Удаленно. Заполните резюме и заявление на портале "Работа в России". На главной странице сайта найдите предложение "Встать на учет в качестве безработного" и рядом "Подать заявление". Кликайте сюда. Чтобы получить услугу, нужна подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги".
Статус безработного вы получите на 11-й день после подачи заявления. Если, конечно, не успеете до этого времени найти работу. Ведь в течение 10 дней специалисты службы занятости будут подбирать и направлять вам в личный кабинет наиболее подходящие для вас варианты трудоустройства из имеющейся базы.
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