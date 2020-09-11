Детские выплаты в сентябре. Сколько денег дадут и кто их получит?

Я потерял работу. Как мне встать на учет в центре занятости?

Довольно просто. Можно прийти лично или оформиться и в удаленном формате.

1. Лично в центре занятости населения. Учтите, что в алтайских центрах занятости сейчас граждан принимают только по предварительной записи. Поэтому прежде чем идти, позвоните по телефону горячей линии и запишитесь на удобное вам время. Найти нужные телефоны можно здесь.

2. Удаленно. Заполните резюме и заявление на портале "Работа в России". На главной странице сайта найдите предложение "Встать на учет в качестве безработного" и рядом "Подать заявление". Кликайте сюда. Чтобы получить услугу, нужна подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги".

Статус безработного вы получите на 11-й день после подачи заявления. Если, конечно, не успеете до этого времени найти работу. Ведь в течение 10 дней специалисты службы занятости будут подбирать и направлять вам в личный кабинет наиболее подходящие для вас варианты трудоустройства из имеющейся базы.