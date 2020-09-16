Материнский капитал. На сколько он увеличится в 2021 году и кто его может получить

На сколько вырастет материнский капитал за второго ребенка?

Размер маткапитала на второго ребенка с 2021 года составит 639 432 рубля. По сравнению с 2020 годом он станет больше на 22 815 рублей: в настоящее время семьям со вторым ребенком платят 616 617 рублей.

Но такую сумму семье выплатят, только если она не получала маткапитал за первенца. Если же первый ребенок в семье родился после 1 января 2020 года и семья уже оформила сертификат на материнский капитал, то за рождение второго ребенка семье доплатят 155 550 рублей. Эта сумма, кстати, тоже индексируется. Сейчас семьям выплачивают 150 тысяч рублей.