Материнский капитал. На сколько он увеличится в 2021 году и кто его может получить

Хорошая новость для семей с детьми: в 2021 году в России размер материнского капитала вновь проиндексируют, он вырастет на 3,7%. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты России. Рассказываем, сколько могут получить семьи и кого коснется эта индексация.
Согласно решению Минтруда, в 2021 году сумма выплаты на первого ребенка составит 483 882 рубля. Сейчас при рождении первого ребенка семьям выплачивают 466 617 рублей. Напомним, материнский капитал при рождении первого ребенка – выплата новая. По поручению президента РФ ее начали выдавать с апреля 2020 года, чтобы поддержать молодые семьи с детьми в период кризиса. Получить сертификат на маткапитал смогут все семьи, в которых первенец появился на свет с 1 января 2020 года.
Размер маткапитала на второго ребенка с 2021 года составит 639 432 рубля. По сравнению с 2020 годом он станет больше на 22 815 рублей: в настоящее время семьям со вторым ребенком платят 616 617 рублей.
Но такую сумму семье выплатят, только если она не получала маткапитал за первенца. Если же первый ребенок в семье родился после 1 января 2020 года и семья уже оформила сертификат на материнский капитал, то за рождение второго ребенка семье доплатят 155 550 рублей. Эта сумма, кстати, тоже индексируется. Сейчас семьям выплачивают 150 тысяч рублей.
Не переживайте. Материнский капитал проиндексируют для всех: как для семей, которые совсем не пользовались маткапиталом, так и для тех, кто уже потратил его часть. Об этом говорится в федеральном законе "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
Получить сертификат на материнский капитал могут семьи, в которых родился (усыновлен) второй, третий или последующий ребенок после 1 января 2007 года, а также семьи, в которых после 1 января 2020 года родился (был усыновлен) первый ребенок. Заявление на оформление сертификата можно подать через личный кабинет на портале госуслуг или сайте Пенсионного фонда.
Кроме заявления, необходимо представить следующие документы (сведения из документов):
- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя.
Если каких-то данных или документов не будет хватать, вас пригласят в ПФР по месту нахождения. После этого нужно будет представить документы в течение трех дней, чтобы заявление не отменили. Подробные инструкции о том, куда обращаться и какие документы нужно предоставлять, размещены на сайте ПФР.
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