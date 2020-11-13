Пятница, 13 Ноябрь, 09:36

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,11
€ 90,81
-1°


1858568 +0
Обь
54см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Вопрос дня



"Зачем это делать, непонятно". Могут ли отобрать ребенка у родителей с ковидом?

, ИА "Амител"
В Сети распространяют пугающее видео о том, что за ковид будут лишать родительских прав
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Коронавирус теперь – официальная причина, чтобы забрать ребенка из семьи, утверждается в одном из видео, которое в последние дни активно расходится по Сети. В ролике мужчина ссылается на законы и утверждает, что если вы подхватили ковид, органы опеки в течение 24 часов смогут оставить вас без чада. Казалось бы, безумное утверждение находит большой отклик среди пользователей. Родители в панике и до конца готовы защищать своих детей. Amic.ru поговорил с барнаульским юристом Татьяной Корнилюк и выяснил, действительно ли из-за коронавируса у вас могут отобрать ребенка, что не так с объяснениями в видео и что вообще такое "ограничение родительских прав".

1
Что? Забрать ребенка из-за ковида?

Да. По крайней мере, именно этим и пугают в (корона)вирусном видео. Ролик еще в августе был опубликован на YouTube-канале "Счастлив несмотря ни на что" (называется именно так – с ошибкой). Своего имени, кстати, псевдоэксперт не называет. Мужчина рассказывает о том, что коронавирус теперь – официальная причина, для того чтобы забрать ребенка из семьи. Он уверяет, ссылаясь на российские законы, что сделать это коварные органы опеки могут всего за сутки.

От себя блогер добавляет, что ограничивать в правах, скорее всего, будут тех, кто откажется от зловещей вакцинации. А детей якобы станут прививать от ковида "насильно". Сейчас, на фоне всеобщей тревоги, видео активно набирает просмотры, пользователи выкладывают его у себя в Instagram, а встревоженные родители в комментариях готовы чуть ли ни на вооруженное восстание:

"Только через мой труп заберут моих детей".

"Своих дочек не отдам никому. Зубами перегрызу всех, порву любого, кто руки протянет. И нас, мам, много. Каждая за свое дитя пойдет на это".

"Такими темпами гражданская война не за горами!"

2
А на каком, собственно, основании?
В видео мужчина ссылается на 73-ю статью Семейного кодекса РФ "Ограничение родительских прав". Во втором пункте там сказано, что родителя могут ограничить в правах в том числе по причине "иного" хронического заболевания. Далее говорящий жмет на ссылку "иное", открывая целый список болезней. В самом конце таблицы – "коронавирусная инфекция".

Причем в документе указано, что пункт добавили в список 11 февраля 2020 года, еще до введения в стране ограничительных мер. "Понимаете, да, всю политику этой власти?" – обращается к зрителям мужчина, намекая, видимо, на какой-то зловещий заговор.

"Что это все вообще означает? Данным законом смогут манипулировать, если вы захотите отказаться от вакцины. А также смогут забирать детей и вакцинировать их насильственно, если вы не захотите. А вакцинация начнется уже совсем скоро. Так что, ребятки, готовьтесь", – подводит итоги своего, безусловно, глубокого мегарасследования автор.

3
И что, действительно могут забрать ребенка?

Нет. Но документы, на которые ссылается автор в видео, действительно настоящие, объяснила директор центра социальной и юридической поддержки "Правовое содействие" Татьяна Корнилюк. Тем не менее факты, по словам юриста, в ролике явно подтасованы.

"Так и хочется сказать: "Не переходите по всяким сомнительным ссылкам, там может оказаться вирус!" В этом видео гражданин демонстрирует зрителям якобы переход по ссылке в законе, указывающей на "иные хронические заболевания", по которым родитель может быть ограничен в родительских правах, но на самом деле открывает другой документ "Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих". Зачем он это делает, мне, как юристу, неинтересно, пусть это останется на его совести", – прокомментировала видео Корнилюк.

Выводы автора юрист посчитала очень сомнительными. Во-первых, хотя бы потому, что о случаях, когда у россиян отбирали из-за коронавируса детей, пока не сообщалось. А, во-вторых, процедура на самом деле не очень быстрая и простая, отметила Корнилюк. Поэтому даже если гипотетически у родителя попытаются отобрать ребенка в день, когда первый заболел ковидом, к моменту судебного решения он уже выздоровеет и оснований для этого не будет.

4

Что такое "ограничение родительских прав"?

Ограничение родительских прав – более мягкая мера по сравнению с полным лишением. Часто родители вообще не виноваты в причинах, ставших основанием для ограничения, объяснила юрист. Но подчеркнула, что любое отобрание ребенка – исключительная и редкая мера, которая применяется только в самых крайних случаях. Тогда, когда ребенку рядом с родителем угрожает смертельная опасность. Забирая ребенка, органы опеки в течение семи дней должны подать иск в суд, а там вынесут решение.

"Ограничение родительских прав в соответствии со ст. 73 Семейного кодекса РФ можно считать условно более мягкой мерой, которая иногда не зависит от вины родителей. Основанием для ограничения родительских прав служит в том числе и упомянутое автором ролика "иное хроническое заболевание". Я не знаю, какое образование у автора ролика, но видимо, ему известны случаи, когда коронавирус стал хроническим", – рассказала Корнилюк.

Она подчеркнула, что мера – временная. Как только угроза жизни ребенка исчезает, он по решению суда может вернуться к родителям. Кстати, при ограничении ребенка вовсе не всегда забирают органы опеки. Если проблемы возникли только у одного родителя, детей могут оставить со вторым. А потому та "жуть", которую нагоняет автор видео, становится уже не такой пугающей.

5
Что вообще происходит?
Вокруг пандемии, самого вируса и ограничительных мер в обществе разворачиваются целые дискуссии. Находятся и те, кто видит во всей этой истории одну большую теорию заговора. Они создают сайты и сообщества, где призывают граждан "защитить детей от беззакония и ковид-геноцида", рассказывают о вреде вышек 5G и собирают петиции против будущей вакцинации. И, конечно же, борются с масочным режимом. Не так давно такие борцы появились и в Алтайском крае.
Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

13.11.2020 08:35
- гость -

У нас все могут.

13.11.2020 08:37
гость

бреда много, но всему верить не надо, а у нас люди на все готовы вестись, голову то надо включать иногда

13.11.2020 08:46
- гость -

Если закон такое предусматривает, значит найдутся и люди под этот беспредел, ведь фабрикуют же уголовные дела за посты, пикеты, разоблачения властного ворья...

13.11.2020 09:05
- гость -

От нынешней власти всего можно ожидать! Путин со своей партией едросов неоднократно вводили законы, которые были во вред гражданам.

13.11.2020 09:12
A1isa

каким же дураком надо быть чтобы в такое поверить

13.11.2020 09:20
-меcный-

Дураков походу нет ставить себе поделку от гамалеи поэтому надо както придумать как заставить под благовидным с виду предлогом.

13.11.2020 09:20
- гость -

Это верно - все умные власти как бы верят...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
09:17
Врач назвал самых опасных распространителей коронавируса 2
09:01
Поставь мебель и живи. В ЖК "Матрешки" сдали новый дом с современными квартирами 0
08:55
Россиянка из зависти обвинила мужа-полицейского во взяточничестве 1
08:40
Первый тренер Александра Соболева объяснил его слова о "незаслуженной" компенсации 1
08:27
"Зачем это делать, непонятно". Могут ли отобрать ребенка у родителей с ковидом? 7
08:15
"Как в кино не получится". Почему по дорогам Алтая ездить опасно, хотя они и ровные 9
08:03
Терапевт раскрыла простые способы укрепления иммунитета в холодное время года 1
07:47
Хоккеисты "Динамо-Алтай" во второй раз разгромили курганский "Юниор" 0
07:33
Фотографии из жизни, от которых становится не по себе 1
07:16
Жутко интересно: топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть в пятницу, 13-го 13
07:01
Резкий скачок смертности зафиксировали в Алтайском крае 25
06:48
Доктор Комаровский рассказал, когда больной COVID-19 человек наиболее заразен 2
06:32
Волнующие фрукты и туфли из баклажанов. Блогеры собирают фото самой странной еды 0
06:18
Почему пятница, 13-е, вызывает ужас, что нельзя делать в этот день и как его пережить 15
06:02
Штормовой ветер и мокрый снег. Прогноз погоды в Алтайском крае на 13 ноября 0
23:50
Такой день. Алтайский край во власти метели, а Барнаул снова в пробках 0
23:37
Пьяный житель Алтайского края проник в дом пенсионера и пригрозил его убить 0
23:13
В Алтайском крае будут судить подростка за причинение тяжкого вреда здоровью мужчине 1
22:52
Лебеди прилетели на зимовку в Алтайский край 0
22:30
Алтайские медики получат специальные соцвыплаты за работу с ковидными пациентами 2
22:12
Налоговые каникулы в России продлили на три месяца 1
21:53
Лавров: Русофобия стала частью политической культуры США 3
21:38
Алтайские дорожники назвали самый скользкий участок Чуйского тракта 0
21:14
Анна Попова предложила увеличить количество часов по эпидемиологии в медвузах 0
20:55
Россия ввела зеркальные санкции против ЕС из-за дела Навального 7
20:33
Житель Алтайского края убил не желавшего уходить домой приятеля 0
20:02
Оперштаб назвал дату окончания каникул в Алтайском крае 4
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 228 0
19:25
В Алтайском крае ветеран труда через суд добился бесплатных зубных протезов 1
19:06
В "Динамо-Барнаул" ответили на критику Александра Соболева 0
18:47
В Кремле сообщили о подготовке большой пресс-конференции Путина 9
18:21
Две мачты и платформа. Что нужно знать перед покупкой строительного подъемника 0
18:07
Зима накрыла Барнаул. Фоторепортаж 3
17:50
Город стоит. Барнаул сковали девятибалльные пробки 13
17:38
Бийчанка дошла до ЕСПЧ, чтобы пожарные возместили деньги за сгоревший дом 10
17:27
125 единиц снегоуборочной техники выйдут ночью на дороги Барнаула 7
17:14
Эротическую съемку для календаря башкирского завода слили в соцсети 3
17:02
"Росводоканал Барнаул" предлагает поверить приборы учета со скидкой 0
16:56
"Стрёмно быть звездой". Виталий Гасаев о закулисье КВН, Зеленском и своем театре 6
16:45
В Алтайском крае выявили незаконную рубку леса на 6,4 млн рублей 3
16:34
До какого числа старшему поколению продлили режим самоизоляции в Алтайском крае? 2
16:19
В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от коронавируса 9
16:07
На Алтайский край надвигается снежный шторм 0
15:55
ФСБ предотвратила вывоз из России 18 тонн ценных рачков артемии салина 1
15:43
Еще один сибирский врач заболел ковидом после вакцины "Спутник V" 6
15:31
Владимира Зеленского госпитализировали с коронавирусом 8
15:19
В России выявили более 21 тысячи случаев коронавируса за сутки 17
15:07
В Алтайском крае воры похитили 80-килограммовый электродвигатель ради спиртного 5
14:55
Глава Минздрава Иркутской области ушла в отставку 2
14:41
В Алтайском крае третий день ищут пропавшего подростка 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.