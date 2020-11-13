"Зачем это делать, непонятно". Могут ли отобрать ребенка у родителей с ковидом?

Что? Забрать ребенка из-за ковида?

Да. По крайней мере, именно этим и пугают в (корона)вирусном видео. Ролик еще в августе был опубликован на YouTube-канале "Счастлив несмотря ни на что" (называется именно так – с ошибкой). Своего имени, кстати, псевдоэксперт не называет. Мужчина рассказывает о том, что коронавирус теперь – официальная причина, для того чтобы забрать ребенка из семьи. Он уверяет, ссылаясь на российские законы, что сделать это коварные органы опеки могут всего за сутки.

От себя блогер добавляет, что ограничивать в правах, скорее всего, будут тех, кто откажется от зловещей вакцинации. А детей якобы станут прививать от ковида "насильно". Сейчас, на фоне всеобщей тревоги, видео активно набирает просмотры, пользователи выкладывают его у себя в Instagram, а встревоженные родители в комментариях готовы чуть ли ни на вооруженное восстание:

"Только через мой труп заберут моих детей".

"Своих дочек не отдам никому. Зубами перегрызу всех, порву любого, кто руки протянет. И нас, мам, много. Каждая за свое дитя пойдет на это".

"Такими темпами гражданская война не за горами!"