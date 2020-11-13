"Зачем это делать, непонятно". Могут ли отобрать ребенка у родителей с ковидом?

Коронавирус теперь – официальная причина, чтобы забрать ребенка из семьи, утверждается в одном из видео, которое в последние дни активно расходится по Сети. В ролике мужчина ссылается на законы и утверждает, что если вы подхватили ковид, органы опеки в течение 24 часов смогут оставить вас без чада. Казалось бы, безумное утверждение находит большой отклик среди пользователей. Родители в панике и до конца готовы защищать своих детей. Amic.ru поговорил с барнаульским юристом Татьяной Корнилюк и выяснил, действительно ли из-за коронавируса у вас могут отобрать ребенка, что не так с объяснениями в видео и что вообще такое "ограничение родительских прав".
Да. По крайней мере, именно этим и пугают в (корона)вирусном видео. Ролик еще в августе был опубликован на YouTube-канале "Счастлив несмотря ни на что" (называется именно так – с ошибкой). Своего имени, кстати, псевдоэксперт не называет. Мужчина рассказывает о том, что коронавирус теперь – официальная причина, для того чтобы забрать ребенка из семьи. Он уверяет, ссылаясь на российские законы, что сделать это коварные органы опеки могут всего за сутки.
От себя блогер добавляет, что ограничивать в правах, скорее всего, будут тех, кто откажется от зловещей вакцинации. А детей якобы станут прививать от ковида "насильно". Сейчас, на фоне всеобщей тревоги, видео активно набирает просмотры, пользователи выкладывают его у себя в Instagram, а встревоженные родители в комментариях готовы чуть ли ни на вооруженное восстание:
"Только через мой труп заберут моих детей".
"Своих дочек не отдам никому. Зубами перегрызу всех, порву любого, кто руки протянет. И нас, мам, много. Каждая за свое дитя пойдет на это".
"Такими темпами гражданская война не за горами!"
Причем в документе указано, что пункт добавили в список 11 февраля 2020 года, еще до введения в стране ограничительных мер. "Понимаете, да, всю политику этой власти?" – обращается к зрителям мужчина, намекая, видимо, на какой-то зловещий заговор.
"Что это все вообще означает? Данным законом смогут манипулировать, если вы захотите отказаться от вакцины. А также смогут забирать детей и вакцинировать их насильственно, если вы не захотите. А вакцинация начнется уже совсем скоро. Так что, ребятки, готовьтесь", – подводит итоги своего, безусловно, глубокого мегарасследования автор.
Нет. Но документы, на которые ссылается автор в видео, действительно настоящие, объяснила директор центра социальной и юридической поддержки "Правовое содействие" Татьяна Корнилюк. Тем не менее факты, по словам юриста, в ролике явно подтасованы.
"Так и хочется сказать: "Не переходите по всяким сомнительным ссылкам, там может оказаться вирус!" В этом видео гражданин демонстрирует зрителям якобы переход по ссылке в законе, указывающей на "иные хронические заболевания", по которым родитель может быть ограничен в родительских правах, но на самом деле открывает другой документ "Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих". Зачем он это делает, мне, как юристу, неинтересно, пусть это останется на его совести", – прокомментировала видео Корнилюк.
Выводы автора юрист посчитала очень сомнительными. Во-первых, хотя бы потому, что о случаях, когда у россиян отбирали из-за коронавируса детей, пока не сообщалось. А, во-вторых, процедура на самом деле не очень быстрая и простая, отметила Корнилюк. Поэтому даже если гипотетически у родителя попытаются отобрать ребенка в день, когда первый заболел ковидом, к моменту судебного решения он уже выздоровеет и оснований для этого не будет.
Что такое "ограничение родительских прав"?
Ограничение родительских прав – более мягкая мера по сравнению с полным лишением. Часто родители вообще не виноваты в причинах, ставших основанием для ограничения, объяснила юрист. Но подчеркнула, что любое отобрание ребенка – исключительная и редкая мера, которая применяется только в самых крайних случаях. Тогда, когда ребенку рядом с родителем угрожает смертельная опасность. Забирая ребенка, органы опеки в течение семи дней должны подать иск в суд, а там вынесут решение.
"Ограничение родительских прав в соответствии со ст. 73 Семейного кодекса РФ можно считать условно более мягкой мерой, которая иногда не зависит от вины родителей. Основанием для ограничения родительских прав служит в том числе и упомянутое автором ролика "иное хроническое заболевание". Я не знаю, какое образование у автора ролика, но видимо, ему известны случаи, когда коронавирус стал хроническим", – рассказала Корнилюк.
Она подчеркнула, что мера – временная. Как только угроза жизни ребенка исчезает, он по решению суда может вернуться к родителям. Кстати, при ограничении ребенка вовсе не всегда забирают органы опеки. Если проблемы возникли только у одного родителя, детей могут оставить со вторым. А потому та "жуть", которую нагоняет автор видео, становится уже не такой пугающей.
Комментарии
У нас все могут.
бреда много, но всему верить не надо, а у нас люди на все готовы вестись, голову то надо включать иногда
Если закон такое предусматривает, значит найдутся и люди под этот беспредел, ведь фабрикуют же уголовные дела за посты, пикеты, разоблачения властного ворья...
От нынешней власти всего можно ожидать! Путин со своей партией едросов неоднократно вводили законы, которые были во вред гражданам.
каким же дураком надо быть чтобы в такое поверить
Дураков походу нет ставить себе поделку от гамалеи поэтому надо както придумать как заставить под благовидным с виду предлогом.
Это верно - все умные власти как бы верят...