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Как алтайские школьники будут учиться во второй четверти?

, ИА "Амител"
16 ноября дети вернутся на учебу. Что их ждет?
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

16 ноября школьники Алтайского края выйдут на учебу после долгих осенних каникул. Вторая четверть, которая и так считается самой короткой, в 2020 году продлится еще меньше – всего полтора месяца. А вот как именно дети будут учиться до Нового года, должны определить сами школы. Руководство учебного заведения может выбрать одну из четырех моделей обучения, исходя из количества заболевших учителей и учеников. Как пройдет вторая четверть в Алтайском крае в 2020 году – читайте в материале amic.ru. 

1
Будут ли школьники учиться в обычном режиме?

Да. Такой вариант возможен, если в образовательном учреждении отсутствуют (по болезни или из-за самоизоляции) не более 20% учителей и учащихся (это зеленый уровень эпидемиологической безопасности).

В этом случае дети будут заниматься очно. Только в школе должны обязательно усилить профилактические меры. В частности, ввести многоступенчатую термометрию, чаще проводить влажную уборку поверхностей и соблюдать масочный режим, как рекомендует Роспотребнадзор.

Также директор школы на этом этапе может принять решение о частичном переходе на удаленный формат одного класса или параллели, уточнила заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая. 

2
Боюсь отводить ребенка в школу. Могу ли я этого не делать?

Можете. Родители имеют право перевести ребенка на семейное обучение (по заявлению) или на самообразование. 

Семейное обучение предполагает, что ребенок на время (к примеру, до конца четверти) отчисляется из школы, но за ним закрепляется место. Этот период он будет учиться дома, а после того как пройдет промежуточную аттестацию, сможет вернуться в школу, пояснил министр образования региона Максим Костенко.

Ранее он говорил, что родители могут попросить перевести ребенка на двухнедельное удаленное обучение. Для этого они должны предупредить классного руководителя. Школьник будет получать задания и выполнять их дома, чтобы не отстать от программы.

"В случае самообучения используются те образовательные платформы, которые рекомендует учитель-предметник. И, естественно, наша региональная система АИС "Сетевой край. Образование", где большая палитра видеоуроков и заданий, которые ребенок может выполнять, находясь на самообучении", – добавила Лариса Терновая.

3
В каком случае школы могут уйти на дистант?

Если отсутствует 20-30% педагогов (это желтый уровень безопасности). В таком случае вся школа (или отдельные классы) могут уйти на удаленку.

Также директор может принять решение использовать гибридный формат в учебном процессе, что предполагает чередование очных занятий с дистанционными. Детей могут перевести на цикличную форму обучения: две недели учатся дома, две недели – в классе. В таком случае ученики будут на время разобщаться, что позволит снизить распространение вирусных заболеваний.

4
А если много детей болеет? Что тогда?
Если больше 20% учеников заболели, то школа закрывается на карантин (это оранжевый уровень безопасности). На самом деле, с ним образовательные организации сталкиваются каждый год во время сезонного подъема заболеваемости. Перевести на карантин могут как всю школу, так и отдельный класс.
5
А если много учителей ушли на больничный?
Если заболело более 30% учителей (либо они на самоизоляции по COVID-19) и их уже невозможно заменить, то тогда школа уходит на внеплановые каникулы не менее чем на 14 дней. Это так называемый "красный уровень". Однако власти надеются, что удаленные или цикличные форматы обучения не позволят дойти до него.
6
Когда дети уйдут на зимние каникулы?
Здесь каждая школа будет принимать решение самостоятельно. Однако ранее в прямом эфире "Разговор с министром" Максим Костенко говорил, что дети по графику заканчивают обучение 29 декабря 2020.
7
А новогодние елки будут в 2020 году?
Нет. В сложившейся эпидобстановке это небезопасно. И по рекомендации главного санитарного врача РФ власти региона решили не проводить в 2020 году традиционные новогодние представление для учащихся начальных классов, а также новогодние утренники в школах и детских садах. А вот подарки младшеклассники получат до 25 декабря.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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