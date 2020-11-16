Как алтайские школьники будут учиться во второй четверти?

16 ноября школьники Алтайского края выйдут на учебу после долгих осенних каникул. Вторая четверть, которая и так считается самой короткой, в 2020 году продлится еще меньше – всего полтора месяца. А вот как именно дети будут учиться до Нового года, должны определить сами школы. Руководство учебного заведения может выбрать одну из четырех моделей обучения, исходя из количества заболевших учителей и учеников. Как пройдет вторая четверть в Алтайском крае в 2020 году – читайте в материале amic.ru.
Да. Такой вариант возможен, если в образовательном учреждении отсутствуют (по болезни или из-за самоизоляции) не более 20% учителей и учащихся (это зеленый уровень эпидемиологической безопасности).
В этом случае дети будут заниматься очно. Только в школе должны обязательно усилить профилактические меры. В частности, ввести многоступенчатую термометрию, чаще проводить влажную уборку поверхностей и соблюдать масочный режим, как рекомендует Роспотребнадзор.
Также директор школы на этом этапе может принять решение о частичном переходе на удаленный формат одного класса или параллели, уточнила заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.
Можете. Родители имеют право перевести ребенка на семейное обучение (по заявлению) или на самообразование.
Семейное обучение предполагает, что ребенок на время (к примеру, до конца четверти) отчисляется из школы, но за ним закрепляется место. Этот период он будет учиться дома, а после того как пройдет промежуточную аттестацию, сможет вернуться в школу, пояснил министр образования региона Максим Костенко.
Ранее он говорил, что родители могут попросить перевести ребенка на двухнедельное удаленное обучение. Для этого они должны предупредить классного руководителя. Школьник будет получать задания и выполнять их дома, чтобы не отстать от программы.
"В случае самообучения используются те образовательные платформы, которые рекомендует учитель-предметник. И, естественно, наша региональная система АИС "Сетевой край. Образование", где большая палитра видеоуроков и заданий, которые ребенок может выполнять, находясь на самообучении", – добавила Лариса Терновая.
Если отсутствует 20-30% педагогов (это желтый уровень безопасности). В таком случае вся школа (или отдельные классы) могут уйти на удаленку.
Также директор может принять решение использовать гибридный формат в учебном процессе, что предполагает чередование очных занятий с дистанционными. Детей могут перевести на цикличную форму обучения: две недели учатся дома, две недели – в классе. В таком случае ученики будут на время разобщаться, что позволит снизить распространение вирусных заболеваний.
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