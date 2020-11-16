Как алтайские школьники будут учиться во второй четверти?

Будут ли школьники учиться в обычном режиме?

Да. Такой вариант возможен, если в образовательном учреждении отсутствуют (по болезни или из-за самоизоляции) не более 20% учителей и учащихся (это зеленый уровень эпидемиологической безопасности).

В этом случае дети будут заниматься очно. Только в школе должны обязательно усилить профилактические меры. В частности, ввести многоступенчатую термометрию, чаще проводить влажную уборку поверхностей и соблюдать масочный режим, как рекомендует Роспотребнадзор.

Также директор школы на этом этапе может принять решение о частичном переходе на удаленный формат одного класса или параллели, уточнила заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.