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Как школьники Алтайского края будут учиться после долгих осенних каникул

, ИА "Амител"
Министерство образования предлагает несколько вариантов
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

Руководители школ Алтайского края должны определить, в каком формате будет проходить учебный процесс во второй четверти. Об этом в конце прошлой недели во время прямого эфира рассказал министр образования региона Максим Костенко. Ведомство разработало систему четырех уровней эпидемиологической безопасности для детей и учителей. Именно на нее и будут опираться администрации школ в выборе обучения – дистант, очный режим или другие варианты.

Четыре уровня безопасности

Школам предлагается на выбор четыре режима работы в зависимости от количества болеющих или находящихся на самоизоляции учащихся и учителей. При наиболее благоприятной эпидобстановке образовательное учреждение может функционировать в привычном очном формате, а в крайнем случае – уйти на карантин или даже на внеплановые каникулы.

Зеленый уровень безопасности

Если в школу не ходят менее 20% учащихся и учителей (болеют или соблюдают режим самоизоляции).

В этом случае в ведомстве предлагают несколько вариантов.

На этом этапе можно учиться в очном режиме, но придется усилить меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Это касается многократной термометрии, влажной уборки поверхностей и масочного режима для учителей, когда они находятся за пределами классных комнат.

Возможны и другие варианты. Например, семейное обучение. Школы могут предложить его родителям, если у них есть определенные страхи и сомнения по поводу того, отпускать ребенка в школу или нет (боятся, что заболеет). "Семейное обучение – это значит, что ребенок может временно, к примеру, до конца четверти, отчислиться из школы, но за ним закрепляется место. Этот период он будет учиться дома, а после того как пройдет промежуточную аттестацию, то сможет вернуться в школу, – пояснил Максим Костенко. – Все необходимые методические рекомендации на этот счет мы направили в муниципалитеты".

Если у ребенка нет подтвержденного результата теста на коронавирус, но есть подозрение, что он болен, то его можно перевести на двухнедельное удаленное обучение. Для этого нужно предупредить классного руководителя. Школьник будет получать задания и выполнять их дома, чтобы не отстать от программы.

Еще один вариант – смешанные формы обучения. Ими могут воспользоваться как школы, так и колледжи. Такое образование подразумевает, что часть предметов ученик будет изучать в удаленном режиме, а часть – в очном. Либо дети будут заниматься по цикличной форме: две недели – на дистанте, а две недели – в классе.

Желтый уровень безопасности

20% и больше учителей становятся нетрудоспособными (на больничном или на самоизоляции).

В таком случае школам или классам рекомендуют переходить на удаленную или цикличную форму обучения (две недели учебы дома, две недели – в школе). Либо полностью уйти на удаленку до конца четверти. "Это позволит предотвратить дальнейшее распространение заболеваемости среди учителей и не доводить ситуацию, когда отсутствует до 40-60% преподавателей, как это у нас было по некоторым школам в первой четверти", – пояснил министр.

Оранжевый уровень безопасности

Это когда 20% и больше детей болеют или находятся на самоизоляции. 

Тогда школа или класс закрываются на карантин. Здесь, как и на желтом уровне, учитывается статистика не только по ОРВИ, но и по COVID-19, в том числе и самоизоляция. "В первой четверти было до десятка школьников с подтвержденным коронавирусом, но было значительно больше детей, которые ушли на самоизоляцию как контактные", – пояснил Костенко.

Красный уровень безопасности

30% и больше педагогов становятся нетрудоспособными (на больничном или на самоизоляции).

Тогда школа имеет право уйти на внеплановые каникулы продолжительностью не менее двух недель. 

"Но мы надеемся, что желтый уровень, который предполагает удаленные или цикличные форматы работы, нам позволит минимизировать риск дойти до красного уровня", – сказал Максим Костенко.

Он добавил, что уже в конце ноября, как считают в Роспотребнадзоре, начнется подъем заболеваемости по гриппу, и это тоже отразится на работе школ. Ведь опыт прошлых лет показывает, что традиционно в январе и феврале образовательные учреждения или отдельные классы уходят на карантин. Поэтому, возможно, этими уровнями безопасности школы будут пользоваться и после выхода с зимних каникул. 

Догнать две недели

За счет продления каникул школьники потеряли целых две недели второй четверти. Когда они приступят к занятиям, им придется в ускоренном режиме проходить программу.

"Конечно, чем дольше ребята не ходят в школу, тем сложнее реализовать федеральные государственные образовательные стандарты в установленные промежутки времени. Поэтому для учителей на базе института развития образования мы открываем методическую линию поддержки. Мы сформировали рекомендации по ускоренной реализации федеральных образовательных стандартов, чтобы при минимальных издержках реализовать образовательный процесс эффективно", – пояснил министр.

По словам Костенко, в последнюю неделю каникул переходить на дистант школам не рекомендуют. Но не запрещается проводить онлайн-подготовку к ОГЭ или ЕГЭ. 

Также скоро ведомство откроет информационные линии поддержки для родителей на портале психолого-педагогического центра.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

9.11.2020 12:42
- гость -

идиотизм

9.11.2020 12:53
- гость -

Для старшеклассников, где уже есть специализация, просто отличная форма:

такое образование подразумевает, что часть предметов ученик будет изучать в удаленном режиме, а часть – в очном.

По специализации -очно, второстепенные -удаленно

9.11.2020 13:17
- гость -

Долго думали? ))))))

9.11.2020 13:44
Виктор

9.11.2020 12:53
- гость -
Наоборот, если у тебя склонности к математике и учишься в физмат классе, то изучать математику дистанционно будет проще, чем остальные предметы. Хотя всё в рамках школьного курса можно преподать дистанционно. Всё дело в том, как это сделать

9.11.2020 13:48
- гость -

9.11.2020 13:44
Виктор

Вы абсолютно правы!

9.11.2020 14:03
- гость -

изучать математику дистанционно будет проще, чем остальные предметы

Просто у меня дочь на лингвистике, английский хотелось бы живьем, а на физику, биологию на дистанте сил уходит поменьше Получается все индивидуально.

9.11.2020 14:41
Гость

Ну и бред, столько заморочек ... Сделали б дистант и все, а то устроили фигню какую то...
На дистанте все получали бы одинаковые знания, а так- кто семейное, кто удаленно, кто очно- будут по разному усваивать материал, кто то будет все знать, а кто то что то не поймет. Бардак полный.

9.11.2020 14:48
- гость -

кто то будет все знать, а кто то что то не поймет. Бардак полный.

Открою вам секрет, при очной форме обучения тоже кто-то все знает, а кто-то ничего.

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