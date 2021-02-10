ЕГЭ-2021: как и когда будет проходить экзамен и что нового в него добавили?

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ на 2021 год. Но помимо нового расписания, сегодняшних выпускников ждут и другие новшества. Например, перенос итогового сочинения, отмена досрочной сдачи ЕГЭ и многое другое. О том, какие еще "новинки" ожидают российских школьников в экзамене 2021 года, рассказывает amic.ru.
Всех, кто напишет итоговое сочинение и получит по нему "зачет". Это обязательное условие допуска до ЕГЭ. И тут – внимание: в 2021 году писать итоговое сочинение выпускники школ будут 5 апреля (до этого писали в декабре). Для тех, кто по каким-то причинам не сможет написать его в этот день, предусмотрены две дополнительные даты – это 21 апреля и 5 мая. Можете начинать готовиться: Минпросвещения РФ уже определило тематические направления будущего сочинения. Всего их пять:
- Забвению не подлежит.
- Я и другие.
- Время перемен.
- Разговор с собой.
- Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.
Итоговое сочинение в одиннадцатых классах будет проходить в обычном формате: писать работу можно в своей школе и учителя этой же школы ее будут проверять.
Нет. В 2021 году досрочную сдачу экзамена отменили. Причиной назвали эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусом. "Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным", – сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Для поступления в вуз выпускнику достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку и тем предметам, которые ему требуются для поступления в вуз на выбранную специальность. Обязательный экзамен по базовой математике в этом году отменили. Но вообще для сдачи ЕГЭ можно выбрать любое количество предметов. Конечно, в разумных пределах.
В список предметов по выбору входят:
- Обществознание;
- История;
- Информатика;
- Физика;
- Химия;
- Биология;
- География;
- Литература;
- Иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский, китайский.
Потренироваться выполнять задания экзамена выпускники могут уже сейчас с помощью онлайн-тренажера по этому предмету.
Проходить ГВЭ будут с 24 по 28 мая.
31 мая – география, литература, химия;
3, 4 июня – русский язык;
7 июня – математика профильного уровня;
11 июня – история, физика;
15 июня – обществознание;
18, 21, 22 июня – иностранные языки;
24, 25 июня – информатика и ИКТ.
Резервные дни – 28, 29 июня и 2 июля. В это время сдать ЕГЭ смогут те, кто не успел в основную волну по уважительной причине. Например, по болезни.
В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля. 17 июля – резервный день.
Да, по крайней мере пока иных распоряжений насчет этого не было. Все экзамены будут проводить с соблюдением мер профилактики коронавируса. В общем, все так же, как и год назад. Организаторы и участники экзамена должны будут пройти термометрию при входе в пункт проведения ЕГЭ, а в аудиториях обязательна дезинфекция.
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