ЕГЭ-2021: как и когда будет проходить экзамен и что нового в него добавили?

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ на 2021 год. Но помимо нового расписания, сегодняшних выпускников ждут и другие новшества. Например, перенос итогового сочинения, отмена досрочной сдачи ЕГЭ и многое другое. О том, какие еще "новинки" ожидают российских школьников в экзамене 2021 года, рассказывает amic.ru.

1 До сдачи ЕГЭ в этом году допустят всех? Всех, кто напишет итоговое сочинение и получит по нему "зачет". Это обязательное условие допуска до ЕГЭ. И тут – внимание: в 2021 году писать итоговое сочинение выпускники школ будут 5 апреля (до этого писали в декабре). Для тех, кто по каким-то причинам не сможет написать его в этот день, предусмотрены две дополнительные даты – это 21 апреля и 5 мая. Можете начинать готовиться: Минпросвещения РФ уже определило тематические направления будущего сочинения. Всего их пять: Забвению не подлежит. Я и другие. Время перемен. Разговор с собой. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения. Итоговое сочинение в одиннадцатых классах будет проходить в обычном формате: писать работу можно в своей школе и учителя этой же школы ее будут проверять.

2 Можно ли сдать ЕГЭ досрочно? Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2021 году Первыми выпускники будут сдавать географию, литературу и химию Нет. В 2021 году досрочную сдачу экзамена отменили. Причиной назвали эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусом. "Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным", – сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

3 Сколько предметов нужно будет сдавать на ЕГЭ в 2021 году? Сразу 16 барнаульских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку В прошлом году в краевой столице было всего семеро стобалльников Для поступления в вуз выпускнику достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку и тем предметам, которые ему требуются для поступления в вуз на выбранную специальность. Обязательный экзамен по базовой математике в этом году отменили. Но вообще для сдачи ЕГЭ можно выбрать любое количество предметов. Конечно, в разумных пределах. В список предметов по выбору входят: Обществознание; История; Информатика; Физика; Химия; Биология; География; Литература; Иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский, китайский.

4 Почему отменили обязательный экзамен по базовой математике? Опыт показал, что для поступления в вузы нужна именно профильная математика. А потому в Минпросвещения справедливо посчитали, что экзамен по базовой математике утратил свою актуальность. Теперь, если при поступлении на выбранную вами специальность потребуется математика, то вы будете сдавать ее профильный вариант. Минимальный балл Рособрнадзора по этому предмету – 27.

5 Информатику теперь будут сдавать на компьютерах, это правда? Да, в 2021 году экзамен по информатике впервые пройдет на компьютерах. Учащимся предложат выполнить ряд заданий на одном из языков программирования: С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Кроме того, в заданиях предполагается работа с электронными таблицами и информационный поиск.

Потренироваться выполнять задания экзамена выпускники могут уже сейчас с помощью онлайн-тренажера по этому предмету.

6 А я могу сейчас выбрать предметы, по которым будут сдавать ЕГЭ? Только если у вас была очень уважительная причина, из-за которой вы не смогли сделать это до 1 февраля. Именно до этой даты принимали заявления на участие в Едином государственном экзамене. После 1 февраля заявления об участии в ЕГЭ принимаются по решению государственной экзаменационной комиссии и только лишь в том случае, если у заявителя были уважительные причины, например, болезнь или что-то еще. Причем эти уважительные причины должны быть подтверждены документально и не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена (пп. 12, 16 Порядка проведения государственной итоговой аттестации).

7 А если я не собираюсь поступать в вуз, мне придется сдавать ЕГЭ? Если сами не захотите, то не придется. Тем выпускникам, кто решил не поступать в вузы после окончания школы, будет необходимо сдать экзамены по двум предметам: русскому языку и математике. Но аттестация по ним пройдет не в форме ЕГЭ, а в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена – новинка 2021 года). Как утверждают эксперты, он представляет собой облегченный вариант ЕГЭ.

Проходить ГВЭ будут с 24 по 28 мая.

8 ГВЭ или ЕГЭ, что мне выбрать? Все будет зависеть от того поступаете ли вы в вуз? Если да – сдаете ЕГЭ, нет – ГВЭ. Но это не все. Обычно ГВЭ проводят для тех одиннадцатиклассников, у которых есть ограничения по здоровью. Кроме того, этот экзамен сдают воспитанники учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и ученики, находящиеся в местах лишения свободы. Если вы подпадаете под одну из категорий, то будете сдавать ГВЭ.

9 Расписание ЕГЭ уже известно? Да, согласно распоряжению Минпросвещения, основной период ЕГЭ начнется 31 мая. 31 мая – география, литература, химия;

3, 4 июня – русский язык;

7 июня – математика профильного уровня;

11 июня – история, физика;

15 июня – обществознание;

18, 21, 22 июня – иностранные языки;

24, 25 июня – информатика и ИКТ. Резервные дни – 28, 29 июня и 2 июля. В это время сдать ЕГЭ смогут те, кто не успел в основную волну по уважительной причине. Например, по болезни. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля. 17 июля – резервный день.