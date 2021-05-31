Что известно о стрелке из Екатеринбурга, который ранил ребёнка и росгвардейца

Район Химмаш в Екатеринбурге 30 мая в прямом смысле превратился в место боевых действий. Местный житель Сергей Болков забаррикадировался у себя в квартире и стал палить сначала по машинам, а затем и по мирным прохожим. Среди пострадавших есть и тяжело раненый ребёнок. Чтобы остановить мужчину, силовикам пришлось оцепить дом и брать жилище штурмом. Позднее выяснилось, что Болков и сам раньше был силовиком. Рассказываем, в каком состоянии пострадавшие, что известно о стрелке и почему он вообще взялся за оружие.
В 20:00 в полицию Екатеринбурга поступило сообщение о стрельбе, рассказали в ГУ МВД по Свердловской области. По информации очевидцев, мужчина вёл огонь из ружья с четвёртого этажа жилого дома в микрорайоне Химмаш. А Telegram-каналы к тому моменту уже вовсю распространяли видео со звуками стрельбы и повреждёнными автомобилями.
Позднее стало известно, что стрелок ранил двух человек: девятилетнюю девочку и бойца Росгвардии. Всего мужчина произвёл не меньше 10 выстрелов, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Кроме Росгвардии, на место происшествия выехал и специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). Силовики оцепили периметр вокруг жилого дома и взяли квартиру штурмом.
В правоохранительных органах личность стрелка пока не раскрывают. Но по сообщениям СМИ и многочисленным подтверждениям соседей – это 48-летний Сергей Болков. Ему и и принадлежит квартира на четвёртом этаже.
В Следственном комитете России лишь пояснили, что в момент преступления он был пьян.
К счастью, нет. Но девочка, в которую стрелял Болков, сейчас находится в екатеринбургской больнице № 9 в крайне тяжёлом состоянии. Её уже прооперировали. По сообщениям очевидцев, пуля попала в живот.
Боец Росгвардии получил ранение в ногу и находится в состоянии средней тяжести, пояснили в Минздраве Свердловской области. Силовику оказали медпомощь и отпустили из больницы домой.
Больше пострадавших в инциденте не было.
Его задержали живым. Причём Болков не хотел сдаваться. По сообщениям СМИ, он отстреливался от сотрудников правоохранительных органов. Но все пули на себя приняли штурмовые щиты.
Чтобы обезоружить мужчину, силовикам пришлось применить светошумовую гранату. Из-за этого многие Telegram-каналы даже сообщили, что в доме прогремел взрыв.
Сейчас мужчина задержан. С ним работают следователи.
Вплоть до пожизненного. На Болкова завели уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего") и ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").
Но сначала мужчине предстоит психиатрическая экспертиза. Уже известно, что Болков никогда не состоял на учёте у психиатра и нарколога.
По сообщениям СМИ, Болков в последнее время был сотрудником частного охранного предприятия (ЧОП), а до этого служил в полиции. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе свердловского ГУ МВД. Но подчеркнули, что Болкова уволили десять лет назад.
"Ещё до реорганизации милиции в полицию из системы МВД его уволили, порядка 10 лет назад", – рассказал "Коммерсанту-Урал" начальник пресс-службы Валерий Горелых.
По его словам, Болков работал старшим инспектором в патрульно-постовой службе (ППС). Некоторые Telegram-каналы также сообщили, что стрелок был в двух командировках на Кавказе. Но эту информацию пока официально никто не подтвердил.
Корреспонденты екатеринбургского издания Znak.com пообщались с соседями Болкова. Почти все они уверяют, что мужчина всегда вёл себя спокойно и адекватно. Но в последнее время стал много пить.
У стрелявшего есть 12-летний сын, а с женой он развёлся несколько лет назад, рассказал e1.ru один из его бывших коллег. И добавил, что случай со стрельбой был не первым. В 2017 году мужчина якобы отделался взяткой, чтобы избежать проблем с законом.
"В октябре 2017 года он уже стрелял. В своей квартире, когда внутри был сын. Тоже в алкогольном опьянении был. К счастью, никто тогда не пострадал, – поделился мужчина. – Тогда и нужно было у него ружьё изымать, но просто всё на тормозах спустили. Он сам мне признавался, что передавал деньги, 100 000 рублей, за то, чтобы вынесли отказной материал. Сыграло ещё то, что он свой, бывший сотрудник милиции", – рассказал коллега Болкова.
А соседка стрелявшего рассказала "Знаку", что во время работы в органах он убил человека. По словам женщины, Болков, будучи на службе, вмешался в конфликт двух молодых парней на Химмаше. И застрелил одного из них. Инцидент, пояснила женщина, позже квалифицировали как самооборону.
"И нарколог, и психиатр выдали ему соответствующие заключения, не препятствующие получению лицензии на оружие", – пояснил собеседник журналистам.
По сообщению местного СК, Болков стрелял из охотничьего карабина. Предположительно это была "Сайга". Разрешение на оружие мужчина получил в 2010 году. С тех пор он регулярно его продлевал. В последний раз правоохранители проверяли его сейф совсем недавно – в марте 2021 года. И никаких нарушений не выявили.
Теперь обстоятельства, при которых Болкову выдали разрешение на оружие, будут проверять правоохранительные органы.
"Я заехал на улицу Бородина, а тут уже Росгвардия, и народ стоит, глазеет. Мужчина с голым торсом на четвёртом этаже кричит что-то типа: "Требую отменить гомосексуализм!" – цитирует очевидца издание.
В правоохранительных органах пока лишь подчёркивают, что в момент задержания мужчина был в неадекватном состоянии. Но добавляют, что перед преступлением он разослал знакомым сообщения, где раскрыл свои планы. И добавил, что после стрельбы намеревается покончить с собой. Теперь в его мотивах будет разбираться следствие.
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