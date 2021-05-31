Что известно о стрелке из Екатеринбурга, который ранил ребёнка и росгвардейца

Что произошло в Екатеринбурге?

В 20:00 в полицию Екатеринбурга поступило сообщение о стрельбе, рассказали в ГУ МВД по Свердловской области. По информации очевидцев, мужчина вёл огонь из ружья с четвёртого этажа жилого дома в микрорайоне Химмаш. А Telegram-каналы к тому моменту уже вовсю распространяли видео со звуками стрельбы и повреждёнными автомобилями.

Позднее стало известно, что стрелок ранил двух человек: девятилетнюю девочку и бойца Росгвардии. Всего мужчина произвёл не меньше 10 выстрелов, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Кроме Росгвардии, на место происшествия выехал и специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). Силовики оцепили периметр вокруг жилого дома и взяли квартиру штурмом.

В правоохранительных органах личность стрелка пока не раскрывают. Но по сообщениям СМИ и многочисленным подтверждениям соседей – это 48-летний Сергей Болков. Ему и и принадлежит квартира на четвёртом этаже.

В Следственном комитете России лишь пояснили, что в момент преступления он был пьян.