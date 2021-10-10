Когда нужно ставить повторную прививку от коронавируса и как на неё записаться?

Уже больше года прошло с момента, когда в Алтайском крае поставили первую прививку от ковида. В сентябре 2020 года в регион привезли всего 42 дозы "Спутника", которые поставили медработникам. С тех пор масштаб вакцинации увеличился в разы.

К октябрю 2021 года на Алтай поступило больше миллиона доз четырёх разных вакцин, а от ковида привилось больше 700 тысяч человек. У многих из граждан, кстати, подошёл срок, когда нужно ставить укол вновь. Но зачем нужна ревакцинация и как на неё записаться, понимают далеко не все.

Рассказываем, когда нужно ставить повторную прививку, как и куда на неё записаться и каким препаратом вас вакцинируют.

1 Когда нужно ставить повторную прививку от ковида? Через полгода после предыдущей вакцинации. Такие сроки определили в Минздраве России. При этом совершенно неважно, какую вакцину вы ставили: повторный укол всё равно нужно сделать через шесть месяцев. Такие же сроки установлены и для переболевших коронавирусом. Прошло полгода после выздоровления – пора записываться на прививку.

2 Почему именно такой срок? Вакцина перестаёт работать? Дело не в этом. Просто с начала вакцинации прошло совсем немного времени. И учёные пока не знают, как долго живёт иммунитет после прививки. Поэтому в Минздраве решили выбрать самый оптимальный срок, рассказал главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. "Этот срок основан на достоверных знаниях, которые мы имеем на сегодняшний день. И о вакцинальном иммунитете, и о самом COVID-19. Полгода – это стопроцентно надёжный период. Как ситуация обстоит на более длинной дистанции, мы узнаем чуть позже. Возможно, пройдёт время и мы накопим знания, что при таком напряжённом эпидпроцессе достаточно прививаться и раз в год. Но пока шесть месяцев – самый оптимальный период", – объяснил Шевченко. Так что это вовсе не означает, что через полгода вакцины от ковида перестают действовать. Скорее, это перестраховка, чтобы вы точно не лишились иммунитета в разгар пандемии. Кстати, полугодовой срок определён только на время сложной эпидемиологической ситуации. Когда обстановка начнёт улучшаться, ревакцинироваться каждые шесть месяцев будет не нужно.

3 А как записаться на повторную прививку? Мировая эпидемическая война. Врач Коломиец о вакцинации, естественном отборе и COVID-19 Главный врач барнаульской городской больницы развеял мифы о вакцине и рассказал, когда мы победим коронавирус Точно так же, как вы записывались и на первую – никаких различий нет. Если у вас подошёл срок, вы можете воспользоваться как "Госуслугами", так и позвонить в свою поликлинику. Никаких особых пунктов для ревакцинации нет: везде, где делают первичный укол, могут поставить и повторный. "Первичная или повторная вакцинация сути дела не меняет. Вам никто не откажет, если срок уже подошёл. Ваша запись в регистре вакцинированных просто обновится на следующие шесть месяцев. Я сам через это прошёл: позвонил в поликлинику, записался и привился. Уже на следующий день пришло оповещение о вакцинации на "Госуслугах", – рассказал Шевченко.

4 Какую вакцину мне будут колоть? любой отечественной вакциной. Никаких ограничений нет. Тут уж выбирать вам. Повторно привиться вы можетеотечественной вакциной. Никаких ограничений нет. "Медики руководствуются инструкциями к вакцине. Во всех российских препаратах нет различий или акцентов, для чего они предназначены. Все эти прививки универсальны", – объяснил инфекционист. Причём совершенно неважно, каким препаратом вы прививались в прошлый раз. Для повторной вакцинации вы можете использовать другой. Медики уверяют, что ваш иммунитет от этого хуже не станет.

5 А я слышал, что для ревакцинации специально придумали "Спутник Лайт" Рак, бесплодие и чипы. Мифы о вакцине от ковида, из-за которых люди боятся прививаться Разбираемся, откуда пошли "страшилки" про препарат, способный остановить пандемию В Минздраве действительно об этом говорили. Дело в том, что "Спутник Лайт", в отличие от других российских вакцин, ставится всего один раз (вместо двух уколов). Поэтому препарат гораздо проще использовать именно для ревакцинации. Но в инструкции никаких чётких указаний об этом нет – вы свободно можете привиться и другой вакциной. А "Спутник Лайт" можно использовать и для первичной вакцинации. И привиться повторно, конечно, вы им тоже можете. В начале октября министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заверил, что вакцина в регионе есть. В общем, выбор только за вами.