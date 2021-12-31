Время перемен. Год какого животного наступит в 2022-м и как правильно к нему подготовиться

Какое животное будет хозяином в 2022 году?

В 2022-м мы будет жить под знаком Тигра. А точнее – Голубого (по-другому – Синего или Чёрного) Водяного Тигра. Он придёт на смену Белому Металлическому Быку, который был хозяином 2021 года.

Кстати, восточный календарь отличается от григорианского (по которому мы привыкли жить), поэтому год Тигра наступит не 1 января, а месяцем позже. Дата китайского Нового года – плавающая, в 2022 году её будут отмечать 1 февраля. Вот тогда-то Голубой Водяной Тигр и вступит в свои права.