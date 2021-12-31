Время перемен. Год какого животного наступит в 2022-м и как правильно к нему подготовиться

2021 год, хозяином которого по восточному календарю был Белый Металлический Бык, почти закончился. Астрологи предвещали, что год будет стабильным – слишком уж Бык целеустремлён и уверен в себе. Но на деле всё оказалось не так радужно: 2021-й принёс нам ещё более разрушительную четвёртую волну ковида. Под чьим покровительством пройдёт 2022 год, чего от него ждать и как привлечь удачу и благополучие, читайте в материале amic.ru.
В 2022-м мы будет жить под знаком Тигра. А точнее – Голубого (по-другому – Синего или Чёрного) Водяного Тигра. Он придёт на смену Белому Металлическому Быку, который был хозяином 2021 года.
Кстати, восточный календарь отличается от григорианского (по которому мы привыкли жить), поэтому год Тигра наступит не 1 января, а месяцем позже. Дата китайского Нового года – плавающая, в 2022 году её будут отмечать 1 февраля. Вот тогда-то Голубой Водяной Тигр и вступит в свои права.
Тигр в восточной культуре – своенравный зверь, с которым лучше всегда быть начеку. Главным его качеством считается любознательность: Тигр не чувствует страха и всегда готов открываться новому. В Китае животное олицетворяет собой силу, щедрость и справедливость. Кроме того, ему присущи вспыльчивость и агрессия.
Но стихией 2022 года станет вода, которая должна сдерживать горячий пыл Тигра. На востоке эту стихию считают двойственной: в засуху она является благом, а во время шторма – страшной разрушительной силой. Поэтому в Китае верят, что нужно уметь предчувствовать характер воды и вовремя под неё подстраиваться.
Тигр не любит сидеть на одном месте и постоянно меняет обстановку. Вот и астрологи предрекают нам в 2022 году большие перемены во всех сферах жизни. Главное, уверены специалисты, не держаться за старое и быть открытым ко всему новому. Наиболее успешными в предстоящем году станут те, кто проявит гибкость и сможет, если нужно, отказаться от привычного образа жизни.
Тем же, кто привык к тихой и спокойной жизни, придётся несладко. Если верить гороскопу, жить размеренно Чёрный Тигр не даст никому. Изменения, которые ждут нас в 2022-м, могут определить наше будущее на долгие годы вперёд, утверждают астрологи. Нас ждёт яркое и энергичное время. Причём водоворот событий может запросто сбить вас с пути: астрологи советуют не бросать дела на полпути, какой бы трудной ситуация ни была. Доведите начатое до конца, и Тигр вас вознаградит.
По мнению астрологов, очень важно правильно украсить своё жилище. Специалисты рекомендуют избегать ярких цветов: красного и оранжевого. Наоборот, интерьер должен получиться уютным и умиротворяющим. Идеальная цветовая гамма – сочетания белого и золотого. По сути, тигр – это большая кошка. А они, как известно, любят полежать и понежиться в комфорте. Поэтому будет здорово, если в вашей комнате будут мягкие пледы, покрывала и декоративные подушки – всё это поможет задобрить строптивого зверя. В естественной среде обитания тигров очень много растительности. Поэтому будет здорово, если вы "озелените" и своё жилье в преддверии Нового года. Только помните: искусственные растения – не вариант. Лучше поставьте в комнате живые цветы и кустарники. Тигра это очень обрадует.
Подарки близким вовсе не обязательно должны быть полезными. Главное, уверяют астрологи, чтобы они радовали душу. Так что отлично подойдут парфюмерия, книги, картины, красивое бельё или какой-нибудь классный набор для хобби. В общем, если ваш подарок будет не очень практичным, но душевным, Чёрному Тигру это определённо понравится.
Новый год можно встречать как дома, так и в гостях. Но компания, предупреждают астрологи, не должна быть слишком большой. Пышных сборищ Тигр не любит. Лучше обойтись тесным и уютным кругом самых близких людей.
Накрывать стол, встречая год Тигра, тоже нужно правильно. Уж что-что, а поесть этот зверь любит.
Салфетки и скатерти желательно подобрать с сочетанием белого и золотого.
На праздничном столе обязательно должно быть мясо, ведь наш покровитель – хищник. Чем больше мясных блюд, тем лучше.
Хотя и от зелени тоже нельзя отказываться – ею лучше эффектно украсить еду. Ну и, конечно, на столе должны быть фрукты: хурма, апельсины и мандарины. Тогда хозяин 2022 года останется доволен.
Лучше завести себе талисман – фигурку тигра. А чтобы удачи было больше, изделие должно быть выполнено из прозрачного, похожего на воду материала – стекла или хрусталя. Желательно, чтобы ваш талисман всегда был под рукой, поэтому лучше носить его как брошь или брелок.
Помните, в Новом году талисман лучше сменить. Поэтому будьте готовы избавиться от тех безделушек, которые покупали в прошлом. Тигр привык быть главным и соперники ему не нужны. В противном случае удачи вам не видать.
Комментарии
Следующий год Златорогого Тура.
Или вы в какой то другой стране (или иллюзии) живёте?