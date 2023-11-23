Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил Путин
По словам президента, для достижения этой задачи в РФ используют все возможные способы
23 ноября 2023, 09:45, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Россия намерена выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года, заявил Владимир Путин на онлайн-саммите G20.
По его словам, для достижения этой задачи в РФ используют все возможные способы: мирный атом, гидроэнергетику, наращивание поглощающего свойства лесов, а также безопасные для экологии технологии во всех сферах экономик.
09:48:24 23-11-2023
вот учитесь... на 40 лет вперед все знает!)))
09:52:57 23-11-2023
Гость (09:48:24 23-11-2023) вот учитесь... на 40 лет вперед все знает!)))... Походу он ещё нашим правнукам достанется
10:19:02 23-11-2023
Гость (09:52:57 23-11-2023) Походу он ещё нашим правнукам достанется ... )))))))
17:22:17 23-11-2023
Гость (10:19:02 23-11-2023) )))))))... Правнукам расхлёбывать достнется то, что наворотил этот лучший президент
09:56:47 23-11-2023
эххх.... слова-слова
10:03:05 23-11-2023
Если почитать его и его партии программы с 2000-го по 14. Аж слезы умиления проступают. Мы сейчас уже должны в раю жить. Если бы не ЦРУ конечно
10:19:05 23-11-2023
Вот жжот.
10:22:09 23-11-2023
Это та Россия,что все виллы на западе скупила? Сначала надо выучить кадры ,обеспечить их социальной безопасностью,чтобы не думали на какие жить и лечиться,ну ,и самое главное- свобода,чтобы не трястись,что твой научный труд истолкуют под статью.А вы даже школы перестали строить; все школы строят девелоперы.
11:57:33 23-11-2023
Ну учитывая что запасов нефти у нас лет на 50, а углеродная нейтральность во всем мире это в том значит числе отказ от ископаемого топлива, то примерно так и выходит. Только вот что потом??
12:03:36 23-11-2023
ну-ну, как раз олигархат высосет все запасы к 2060 году
12:55:15 23-11-2023
Как верно подметил классик, жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе)))
13:53:55 23-11-2023
Они покрасить то, что Хрущёв с Брежневым построили, не могут, а туда же. К углеводородной нейтральности.