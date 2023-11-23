Россия планирует выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, заявил Путин

По словам президента, для достижения этой задачи в РФ используют все возможные способы

23 ноября 2023, 09:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Россия намерена выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года, заявил Владимир Путин на онлайн-саммите G20.

По его словам, для достижения этой задачи в РФ используют все возможные способы: мирный атом, гидроэнергетику, наращивание поглощающего свойства лесов, а также безопасные для экологии технологии во всех сферах экономик.