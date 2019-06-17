Власти Барнаула приступили к обсуждению того, как организовать празднование 289-летия краевой столицы.
Как сообщал ранее портал Amic.ru, ориентировочная дата торжеств – 7 сентября. В мэрии в ходе заседания организационного комитета по подготовке праздника подтвердили намерение провести День города в этот день.
В качестве основных площадок для проведения праздничных мероприятий и программ председателем комитета по культуре города Барнаула Валерием Паршковым были предложены площади Сахарова, Советов, Ветеранов, набережная р. Оби, пешеходные зоны улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, парки "Центральный" и "Нагорный".
Как подчеркнул глава Барнаула Сергей Дугин, главная задача в подготовке Дня города заключается в том, чтобы жителям и гостям краевой столицы было интересно.
"Необходимо разнообразить программу мероприятий, внести какие-то новшества, например, задуматься над тем, как наряду с набережной использовать акваторию Оби для создания праздничного настроения горожан", – отметил Дугин.
Главной площадкой станет площадь Сахарова, где пройдут выступления. Конкурсы и церемонии награждений, а также разместятся выставочные ряды лучших декоративно-прикладных работ, художественных композиций, выставок изобразительного искусства учреждений культуры и образования.
На площади Ветеранов в День города пройдет семейный гастрономический фестиваль "День мясного гурмана".
На площади Советов предлагается провести спортивные мероприятия. Фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем" разместится на Нулевом километре.
На улице Мало-Тобольской в этом году планируется организовать фотовыставку и выставку народных ремесел "Город Мастеров".
Нагорный парк примет на себя роль прогулочно-экскурсионной зоны, где будут размещены торговые точки питания, фотозоны, выставки цветов, организована продажа сувенирной продукции.
На набережной Оби планируется провести спортивный марафон и фестиваль с выступлением музыкальных групп и дискотекой.
В пяти районах Барнаула традиционно в День города будут работать выставки, организованы мероприятия и концертные программы. Торжества завершатся проведением фейерверков.
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