Пожарные и собака Жора показали барнаульцам в День города, как спасать людей

Сотрудники МЧС научили всех желающих оказывать первую помощь пострадавшим. Такое обучение проводилось сразу на нескольких интерактивных площадках ведомства, подготовленных в рамках празднования Дня города Барнаула.

Мастер-класс провели психологи алтайского МЧС совместно со специалистами Алтайского института развития образования и студентами Барнаульского базового медицинского колледжа. Все желающие попробовали "оживить" роботов-тренажеров, пострадавших в ходе условного происшествия, а также оказывали первую доврачебную помощь студентам, использующим специальные средства, имитирующие различные травмы и повреждения.

Также на площадках гости знакомились с возможностями пожарной и спасательной техники, плавсредств Госинспекции по маломерным судам и их снаряжением.

Собака по кличке Жора кинологического расчета Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда фотографировалась с гостями праздника. Выставка детского конкурса "Пожарная ярмарка – 2019", демонстрация спасательных и водолазных аппаратов также оказались не без внимания.

"А под выступления солистов оркестра алтайского МЧС и дружины юных пожарных "Горячая десятка" школы № 52 танцевали все зрители. Облачившись в боевую одежду огнеборцев, и малыши, и взрослые смогли почувствовать себя в "шкуре" настоящего пожарного", – рассказали в ведомстве.

Все гости праздника могли сфотографироваться на фоне или за рулем пожарных ретроавтомобилей и современной пожарно-спасательной техники.