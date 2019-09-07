Самую красивую девушку Барнаула и двух вице-мисс выбрали в День города

Для финала конкурса выбраны самые красивые жительницы Алтая / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле в субботу, 7 сентября, на площади Сахарова прошел финал конкурса красоты "Мисс Барнаул – 2019".
Титул "Мисс Барнаул" получила Елена Драгина. Первой вице-мисс стала Анастасия Пашинина. Вторая вице-мисс – Алена Холодкова.
Барнаул сегодня отмечает свое 289-летие. Праздничные мероприятия проходят по всему городу. На набережной Оби состоялось авиашоу с выступлением парашютистов. На площадке перед АлтГТУ – автомобильное ретрошоу.
Комментарии