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День города-2019. Самые яркие моменты дня рождения Барнаула

, ИА "Амител"
Чем запомнится праздник в честь дня города Барнаула

289-летие отпраздновал Барнаул 7 сентября. Жители  и гости города веселились, танцевали, делали селфи и участвовали в мастер-классах, переживали за летчиков и парашютистов. Старались успеть на все праздничные площади, а их в этом году было организовано немало — и на площади Сахарова, и на Набережной, и в каждом районе города. И, конечно, смотрели фейерверк.  А мы сегодня собрали самые интересные моменты праздника — для тех кто пропустил и для тех, кто побывал, но хочет поделиться впечатлениями. 

 
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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