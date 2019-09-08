День города-2019. Самые яркие моменты дня рождения Барнаула

289-летие отпраздновал Барнаул 7 сентября. Жители и гости города веселились, танцевали, делали селфи и участвовали в мастер-классах, переживали за летчиков и парашютистов. Старались успеть на все праздничные площади, а их в этом году было организовано немало — и на площади Сахарова, и на Набережной, и в каждом районе города. И, конечно, смотрели фейерверк. А мы сегодня собрали самые интересные моменты праздника — для тех кто пропустил и для тех, кто побывал, но хочет поделиться впечатлениями.