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Программа праздничных мероприятий на День города Барнаула. Будет восемь площадок

, ИА "Амител"
Также праздничные мероприятия пройдут на разных улицах во всех районах города
Барнаул отметит 289-летие 7 сентября 2019 года / Фото: brl.mk.ru

Барнаул отметит 289-летие 7 сентября 2019 года / Фото: brl.mk.ru

7 сентября Барнаул отметит 289-летие. Основные праздничные мероприятия пройдут на площадях Сахарова, Советов, Ветеранов, набережной Оби, пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, в парках "Центральный" и "Нагорный". Также будут задействованы районные площадки, с программой мероприятий на которых можно ознакомиться на официальном сайте города.

Площадка перед Алтайским государственным техническим университетом им. И.И.Ползунова

10.00 – 16.00 Авто-ретро шоу "Здравствуй, земля Целинная!"

Парк культуры и отдыха "Центральный"

12.00 – 13.00 Концерт оркестра культурного центра МВД России по Алтайскому краю

13.00 – 14.00 Игровая программа для детей о здоровом питании "Полезный урок от профессора Облепишкина"

14.00 – 22.00 Выставка цветов "Театр красок!"

14.00 – 22.00 Выставка декоративно-прикладного творчества "Город мастеров"

14.00 – 16.00 Праздничная программа "Ты, сердце Барнаула – Центральный наш район!"

16.00 – 17.00 Концерт Барнаульского духового оркестра "Будь славен, Барнаул!"

17.00 – 22.00 Праздничная программа "Песни, танцы, карусель"

22.00 Праздничный салют

Набережная реки Оби

11.00 – 14.00 Спортивный марафон, забег по лестнице Нагорного парка

12.00 – 16.00 (на смотровых площадках лестницы) Выставка творческих работ учащихся детских школ искусств города

12.00 – 14.00 "Здравствуйте, люди!" – встреча с шукшинскими героями в исполнении актёров Алтайского краевого театра драмы им.В.М.Шукшина

14.00 – 15.00 Концерт казачьего детского хора "Услада" Барнаульской детской музыкальной школы №5

15.00 – 16.00 Концерт коллективов Детской школы искусств №6 "Русский квинтет" и "Акварель"

16.00 – 16.30 Показательные выступления авиагруппы "Лидер" и спортсменов-парашютистов Барнаульского авиаспортклуба ДОСААФ

16.30 – 17.30 Концерт ансамбля преподавателей "Ретро" Барнаульской детской музыкальной школы №2

18.00 – 19.00 Концерт Барнаульского духового оркестра "Будь славен, Барнаул!"

19.00 – 21.00 Концерт кавер-группы "One day band"

Улица Мало-Тобольская

10.00 Фотовыставка "В нашем городе сказки прячутся"

10.00 – 16.00 Выставка студенческих дизайн-проектов Алтайского государственного института культуры

10.00 – 20.00 Ремесленная ярмарка мастеров Алтайского края

Университетский дворик (пр-кт Ленина, 61)

14.00 – 17.00 Концертная программа "Барнаул студенческий, молодежный, творческий!"

Нулевой километр

10.00 – 15.00 Фестиваль национальных культур "Единой семьёй в Барнауле живём"

Площадь Советов

10.00 – 11.00 Презентация спортивных организаций города

11.00 Старт соревнований, посвященных празднованию Дня города, по 9 видам спорта: стритболу, армрестлингу, шахматам, кросс-фиту, гиревому спорту, силовому экстриму, силе удара, спортивному ориентированию, воркауту

11.00 – 12.30 Церемония открытия спортивного праздника "Барнаул спортивный – город чемпионов"

12.30 Старт легкоатлетических соревнований "Кросс Нации"

15.00 — 17.00 Соревнования по велоспорту

18.00 – 21.00 Международный турнир по профессиональному боксу "Великий бой на великом Алтае"

Площадь Сахарова

10.00 – 16.00 Выставочный ряд организаций дополнительного образования "Барнаул – Десятилетию детства!"

13.00 – 14.00 Торжественное открытие Дня города "Мой город — лучший на Земле!"

14.00 – 15.30 Праздничный концерт детских творческих коллективов города "Пусть детство звонкое смеется!"

15.30 – 17.00 Праздничная программа культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю "Город счастья, любви и добра!"

17.00 – 17.30 Подведение итогов Зональной городской студенческой стройки "Барнаул – 2019"

17.30 – 18.00 Финал конкурса красоты "Мисс Барнаул — 2019

18.00 – 19.00 Парад российского студенчества

19.00 – 20.00 Молодежная праздничная программа "Барнаул – столица мира"

20.00 – 22.00 Большая вечерняя эстрадная программа "Барнаул зажигает звезды"

22.00 Праздничный фейерверк "Под звездным небом Барнаула"

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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