Рокот самолетов и рискованные трюки парашютистов. Как прошло авиашоу в Барнауле

Авиашоу, несмотря на погоду, состоялось / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

7 сентября в День города Барнаула на набережной Оби прошли показательные выступления авиагруппы "Лидер". Авиашоу пришли посмотреть тысячи барнаульцев. На набережной было буквально не протолкнуться. Первым в небе над городом показывал пируэты вертолет с флагом Барнаула.

"Как он не боится?" — вслух задавал вопросы молодой человек, сжимая руки. "Ого!", — хором восхищались дети, облепив перила.

Затем "выступили" самолеты авиагруппы "Лидер", а уже после них трюки в воздухе показали спортсмены-парашютисты Барнаульского авиаспортклуба ДОСААФ.

За профессионализмом пилотов и парашютистов вместе с барнаульцами наблюдали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко и первый заместитель главы администрации Барнаула, руководитель аппарата Вячеслав Франк.

Барнаул сегодня, 7 сентября, отмечает свое 289-летие. Праздничные мероприятия проходят по всему городу.