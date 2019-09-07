Выставка ретроавтомобилей прошла в Барнауле в День города

Ретрошоу на площадке перед АлтГТУ / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина / Алена Жукова

7 сентября в День города Барнаула на площадке перед Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова проходит автомобильное ретрошоу "Здравствуй, земля Целинная!".

Помимо старых грузовых автомобилей представлена и мототехника, и иная продукция советского автопрома разных годов выпуска. Людей восхищало то, как старые автомобили, которым по 50 лет и более, могут так хорошо выглядеть.

Барнаул сегодня, 7 сентября, отмечает свое 289-летие. Праздничные мероприятия проводятся по всему городу.