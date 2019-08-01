Россия потратит 455 млн рублей на борьбу с мусором в Сьерра-Леоне

Власти Фритауна – столицы одной из самых бедных стран мира Сьерра-Леоне, где ситуация с мусором оказалась критической, попросили помощи у правительства России, и они ее получат, рассказывает проект Baza.
В африканскую страну отправят безвозмездно 200 мусоровозов. Компания-поставщик – ООО "Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ", основным акционером которой значится Олег Дерипаска.
По данным издания, министр иностранных дел Сьерра-Леоне Али Кабба в январе этого года встречался в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым, а уже после этого визита африканцы обратились с просьбой о помощи.
В правительстве рассмотрели обращение. Оказалось, что помощь братскому африканскому народу обойдется бюджету в 455,6 млн рублей – не только 200 мусоровозов, но и запасные части к ним, гарантийное обслуживание и даже транспортировка в Африку.
Минфин России, как отмечает издание, уже согласовал выделение средств из федерального бюджета. Аппарат зампреда правительства Дмитрия Козака оперативно подготовил проект письма в администрацию президента с просьбой дать поручение кабмину назначить единственного поставщика на поставку мусоровозов – компанию Дерипаски.
В июне сообщалось, что тарифы на мусор могут вновь вырасти в России из-за включения затрат на рекультивацию.
Комментарии
А это значит обоснованная трата средств? Свои леса не тушем, а в Африке с мусором боремся?
просто слов нет...
1.08.2019 15:41 А вот когда с мусором в Африке начнет "бороться" НАТО, тогда уже поздно будет. Тогда этот мусор окажется уже у границ России, а после постепенно и в самой стране. Удар по мусору на упреждение - грамотно спланированный политический ход со стороны России.
чет да же высказываться не буду, а то законы нынче странные...
Вот пиндосы,черножопым дарим 200 мусоровозов,а у себя пожары тушить не экономично,ублю..ки.
Русский мужик долго терпит,но вы точно московские псы доведете его,что он вам ноги выдернет
1.08.2019 15:44
- гость - Ваш сарказм засчитан.
А вообще конечно логика странная тут даже призказка не совсем идет, Бей своих что бы чужие боялись. Работа на мировой авторитет? Такие всем помогаем, а своих опускаем?
Интересно, помощь безвозмездная или баш-на-баш, алмазы там, ископаемые или что там водится в этой стране?
Это полное свинство со стороны правительства! Россиянам поднимаем стоимость за вывоз мусора, а африканцам помогаем за счет граждан России! Они - бедные, а граждане России - богатые, значит своих можно обирать! Ну и зачем нам такое правительство?
Почему наша власть не сказала африканцам, что денег нет, но вы держитесь!?
1.08.2019 16:17
- гость -
Потому что это власти ср..ть на свой народ...а вы и дальше за нее голосуйте
Китайцам - лес, африканцам - мусоровозы, а своим - повышение налогов, пенсионного возраста, тарифов...
Нет слов, может это утка на фоне нет денег на пожары.
Братва, захватившая власть тестирует население на выдержку, следующий тест будет право первой ночи - мужички заропчут, но своим женщинам дадут наказ - ты уж там не подведи...
а потом с выпученными глазами будут бегать и кричать Майдан Майдан
Трамп преложил путину помощь в тушении пожаров. Вова отказался.
С "Курском" похоже было...
У наших компаний не хватает контейнеров,чтоб мусор складировать нет денег,а для африки деньги есть,это уже похоже положили большой болт на свой народ.
Да не волнуйтесь Вы. Сейчас по сто бачков установят в каждом дворе- сейчас вроде хотят брать плату по колтчеству бачков и найдутся деньги на помощь братьям