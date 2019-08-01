Россия потратит 455 млн рублей на борьбу с мусором в Сьерра-Леоне

Власти Фритауна – столицы одной из самых бедных стран мира Сьерра-Леоне, где ситуация с мусором оказалась критической, попросили помощи у правительства России, и они ее получат, рассказывает проект Baza.

В африканскую страну отправят безвозмездно 200 мусоровозов. Компания-поставщик – ООО "Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ", основным акционером которой значится Олег Дерипаска.

По данным издания, министр иностранных дел Сьерра-Леоне Али Кабба в январе этого года встречался в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым, а уже после этого визита африканцы обратились с просьбой о помощи.

В правительстве рассмотрели обращение. Оказалось, что помощь братскому африканскому народу обойдется бюджету в 455,6 млн рублей – не только 200 мусоровозов, но и запасные части к ним, гарантийное обслуживание и даже транспортировка в Африку.

Минфин России, как отмечает издание, уже согласовал выделение средств из федерального бюджета. Аппарат зампреда правительства Дмитрия Козака оперативно подготовил проект письма в администрацию президента с просьбой дать поручение кабмину назначить единственного поставщика на поставку мусоровозов – компанию Дерипаски.

В июне сообщалось, что тарифы на мусор могут вновь вырасти в России из-за включения затрат на рекультивацию.