Мертвые души. Почти 70 тысяч барнаульцев не платят за вывоз мусора

От 20 до 70 тысяч жителей Барнаула не платят за обращение с твердыми коммунальными отходами, подсчитал регоператор "Эко-Комплекс". Сейчас в столице края, по данным мэрии, проживает 697 тыс. человек, однако эта цифра не сходится ни с данными документов по обращению с отходами, ни с количеством выставляемых квитанций, ни с фактическим объемом мусора. Об этом заявил руководитель компании Виктор Карл на на круглом столе по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

"Территориальной схемой обращения с отходами в городе предусмотрено 674 тыс. жителей, но мы выставляем начисления на 652 тыс. человек. Около 20 тыс. жителей не попадают в поле нашего зрения", – подсчитал он.

При этом объемы генерируемого жителями мусора говорят о том, что фактически в Барнауле проживает на 10-15 тыс. человек больше официальной статистики.

"А если брать фактический объем отходов в многоквартирном фонде и частном секторе, который поступает на полигон, то получается, что число проживающих в Барнауле 710-720 тыс. человек", – добавил Виктор Карл.

Таким образом, 60-70 тыс. человек не платят за вывоз мусора. Путаница возникает во многом из-за того, что у регенератора нет доступа к персональным данным жителей.

"При заключении договора мы не знаем фактическое количество проживающих в доме", – отметил руководитель регоператора.