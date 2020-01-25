Мертвые души. Почти 70 тысяч барнаульцев не платят за вывоз мусора

От 20 до 70 тысяч жителей Барнаула не платят за обращение с твердыми коммунальными отходами, подсчитал регоператор "Эко-Комплекс". Сейчас в столице края, по данным мэрии, проживает 697 тыс. человек, однако эта цифра не сходится ни с данными документов по обращению с отходами, ни с количеством выставляемых квитанций, ни с фактическим объемом мусора. Об этом заявил руководитель компании Виктор Карл на на круглом столе по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.
"Территориальной схемой обращения с отходами в городе предусмотрено 674 тыс. жителей, но мы выставляем начисления на 652 тыс. человек. Около 20 тыс. жителей не попадают в поле нашего зрения", – подсчитал он.
При этом объемы генерируемого жителями мусора говорят о том, что фактически в Барнауле проживает на 10-15 тыс. человек больше официальной статистики.
"А если брать фактический объем отходов в многоквартирном фонде и частном секторе, который поступает на полигон, то получается, что число проживающих в Барнауле 710-720 тыс. человек", – добавил Виктор Карл.
Таким образом, 60-70 тыс. человек не платят за вывоз мусора. Путаница возникает во многом из-за того, что у регенератора нет доступа к персональным данным жителей.
"При заключении договора мы не знаем фактическое количество проживающих в доме", – отметил руководитель регоператора.
Комментарии
А я почти не пользуюсь их услугами. 5-6 бутылок из-под вина, упаковки из-под яиц и полиэтиленовые мешочки. Органика в компост, остальное в топку котла. Сжигаю раза четыре в год (отапливаюсь газом). И за что я им плачу 65 рублей ежемесячно? Правильно было бы 65 копеек за небольшой пакет раз в 2 месяца.
Карл недоволен, это понятно. А Клара?
Пожалеть их?
Ну уси-пуси, бедненькие....
Не верю им. Норматив на человека известен, лично я раз в 8 меньше. Это они снег подсчитали. 180 литров в месяц на человека.
Приложение 2
к Решению
управления Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов
от 19 октября 2017 года N 215
Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив
Величина норматива, куб. м/месяц
Многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, расположенные на территории городского округа г. Барнаул Алтайского края
1 проживающий
0,180
Многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, расположенные на территории Алтайского края, кроме городского округа г. Барнаул Алтайского края
1 проживающий
0,121
Мы ещё в очень большом долгу перед тобой, Карл.
Прости нас, Карл.
Воры в ужасе кричат, что потерпевшие не дают им воровать в полной мере из карманов населения. Каков поп, таков и приход, каков глав вор, таковы и вореныши в провинции. Один ворует по крупному (пенсии, природные ресурсы), а карлы и франты в деревнях мелочь по карманам тырят.
А почему никто не топит за карла? в субботу боты с администрации отдыхают?
А где цифры в целом по алтайскому краю.
Ты любишь деньги, Карл?
Это грешно, Карл.
Младенцев подсчитали, тоже платить должны
Карл, ты требуешь мой кусок масла на свой кусок хлеба.
Одумайся, пока не поздно, Карл!