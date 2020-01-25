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Мертвые души. Почти 70 тысяч барнаульцев не платят за вывоз мусора

, ИА "Амител"
Квитанции получают 652 тысяч человек, но объем вывозимых отходов гораздо больше
Мусорный контейнер в Барнауле / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Мусорный контейнер в Барнауле / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

От 20 до 70 тысяч жителей Барнаула не платят за обращение с твердыми коммунальными отходами, подсчитал регоператор "Эко-Комплекс". Сейчас в столице края, по данным мэрии, проживает 697 тыс. человек, однако эта цифра не сходится ни с данными документов по обращению с отходами, ни с количеством выставляемых квитанций, ни с фактическим объемом мусора. Об этом заявил руководитель компании Виктор Карл на на круглом столе по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

"Территориальной схемой обращения с отходами в городе предусмотрено 674 тыс. жителей, но мы выставляем начисления на 652 тыс. человек. Около 20 тыс. жителей не попадают в поле нашего зрения", – подсчитал он.

При этом объемы генерируемого жителями мусора говорят о том, что фактически в Барнауле проживает на 10-15 тыс. человек больше официальной статистики.

"А если брать фактический объем отходов в многоквартирном фонде и частном секторе, который поступает на полигон, то получается, что число проживающих в Барнауле 710-720 тыс. человек", – добавил Виктор Карл.

Таким образом, 60-70 тыс. человек не платят за вывоз мусора. Путаница возникает во многом из-за того, что у регенератора нет доступа к персональным данным жителей.

"При заключении договора мы не знаем фактическое количество проживающих в доме", – отметил руководитель регоператора.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.01.2020 07:47
- гость -

А я почти не пользуюсь их услугами. 5-6 бутылок из-под вина, упаковки из-под яиц и полиэтиленовые мешочки. Органика в компост, остальное в топку котла. Сжигаю раза четыре в год (отапливаюсь газом). И за что я им плачу 65 рублей ежемесячно? Правильно было бы 65 копеек за небольшой пакет раз в 2 месяца.

25.01.2020 08:08
- гость -

Карл недоволен, это понятно. А Клара?

25.01.2020 08:09
- гость -

Пожалеть их?
Ну уси-пуси, бедненькие....

25.01.2020 08:19
- гость -

Не верю им. Норматив на человека известен, лично я раз в 8 меньше. Это они снег подсчитали. 180 литров в месяц на человека.

25.01.2020 08:22
- гость -

Приложение 2
к Решению
управления Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов
от 19 октября 2017 года N 215

Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив

Величина норматива, куб. м/месяц

Многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, расположенные на территории городского округа г. Барнаул Алтайского края

1 проживающий

0,180

Многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, расположенные на территории Алтайского края, кроме городского округа г. Барнаул Алтайского края

1 проживающий

0,121

25.01.2020 09:00
- гость -

Мы ещё в очень большом долгу перед тобой, Карл.
Прости нас, Карл.

25.01.2020 09:07
- гость -

Воры в ужасе кричат, что потерпевшие не дают им воровать в полной мере из карманов населения. Каков поп, таков и приход, каков глав вор, таковы и вореныши в провинции. Один ворует по крупному (пенсии, природные ресурсы), а карлы и франты в деревнях мелочь по карманам тырят.

25.01.2020 09:08
- гость -

А почему никто не топит за карла? в субботу боты с администрации отдыхают?

25.01.2020 09:14
- гость -

А где цифры в целом по алтайскому краю.

25.01.2020 09:17
- гость -

Ты любишь деньги, Карл?
Это грешно, Карл.

25.01.2020 09:18
- гость -

Младенцев подсчитали, тоже платить должны

25.01.2020 09:27
- гость -

Карл, ты требуешь мой кусок масла на свой кусок хлеба.
Одумайся, пока не поздно, Карл!

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