Прокуратура Алтайского края выявила факты двойной платы за вывоз мусора в Бийске, Заринске, Белокурихе, Рубцовске. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.
"Факты двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО выявлены прокурорами в Бийске, Заринске, Белокурихе, Рубцовске в деятельности 10 управляющих организаций, которыми в течение 2018 года и в январе 2019 года плата за вывоз твердых бытовых отходов в платежных документах указывалась отдельной строкой в качестве платы за коммунальную услугу по вывозу мусора, при этом стоимость услуг за содержание общего имущества собственников помещений многоквартирных домов не уменьшалась", – пояснили в ведомстве.
Речь о том, что плата за вывоз мусора была прописана в квитанции в двух местах. Хотя управляющие компании после вступления в силу мусорной реформы в 2019 году должны были исключить стоимость услуг по сбору ТКО из оплаты за содержание жилого помещения.
Прокуроры внесли 11 представлений руководителям управляющих организаций, прокурор Рубцовска направил в суд четыре исковых заявления о перерасчете платы по сбору и вывозу ТКО.
Также был произведен перерасчет платы за содержание жилья на сумму более 1 млн рублей.
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