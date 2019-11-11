В Бийске ввели режим ЧС из-за свалок с мусором, который скопился в городе

В связи с невывозом мусора в Бийске и, как следствие, сложившейся неблагоприятной экологической обстановкой, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), пишет "Бийский рабочий".

"В связи со сложившейся неблагоприятной экологической обстановкой из-за образования мусорных свалок введен режим чрезвычайной ситуации. В городе скопились кучи мусора, которые не вывозятся регоператором, и управляющие компании также не предпринимают меры по его вывозу. То, что полигон ввел ограничения, по мнению администрации не является объективной причиной для невывоза мусора с территории города. Спор между двумя хозяйствующими субъектами сегодня разрешается в судебном порядке", – сообщила в понедельник, 11 ноября, на планерке в городской администрации первый замглавы города Ирина Ломоносова.

Как отмечает издание, причиной очередного мусорного коллапса стали взаимные экономические претензии между региональным оператором, обслуживающим бийскую зону, – "Спецобслуживание-Центральное" и распорядителем бийского полигона ТБО – "Спецобслуживание плюс".

В конце сентября 2018 года между новым регоператором и полигоном был заключен договор по приему и размещению твердых коммунальных отходов. Однако уже девятый месяц предприятия спорят – верно ли он прописан.

В марте 2019 года дело ушло в краевой арбитражный суд. С тех пор компании обмениваются взаимными претензиями. Заседания временами переносятся. Движется ли дело к концу – неясно. Пока Бийск заваливает мусором, в краевом суде готовятся к новому заседанию, которое назначено на 19 ноября.